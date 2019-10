Titrologie du 24 octobre 2019 : Revue de la presse ivoirienne

La titrologie de ce jeudi 24 octobre fait un large écho du procès à Abidjan de Charles Blé Goudé. Le dîner de presse organisé par Guillaume Soro à Paris est passé en revue par les journaux ivoiriens. La bataille électorale entre les cadors de la politique ivoirienne fait également les choux gras de la presse éburnéenne.

Titrologie, "Gbagbo doit rentrer dans son pays (cadre du RHDP)

L'actualité politique de la Côte d'Ivoire est bien fournie à douze mois de l'élection présidentielle de 2020, et la presse de Côte d'Ivoire s'en délecte bien. Aussi, les états-majors des potentiels candidats sont-ils passés en revue dans la titrologie de ce jour. "Présidentielle 2020, Konan Bédié, candidat revanchard et rancurnier", titre Le Mandat. Le Patriote, indique cependant que "Bédié sera un adversaire facile à battre". Car L'Essor ivoirien, explique "Comment la grosse machine RHDP va broyer les débris des partis déjà en lambeaux". De retour auprès de Bédié, Kouadio Konan Bertin prévient toutefois sur Le Nouveau Réveil : "Le PDCI-RDA est un vste océan intarissable."

A propos du nouveau procès de Charles Blé Goudé à Abidjan pour "Crimes contre les prisonniers de guerre", Notre Voie, dévoile "Les dessous de la mascarade". Dans les colonnes de Soir Info, les proches de l'ancien leader des jeunes patriotes expriment leur colère : "C'est une provocation de trop." L'Inter déclare pour sa part que "Blé Goudé risque la prison à vie". Mais ses avocats rétorquent : "C'est ridicule !". Aujourd'hui, traite ce procès contre Blé Goudé de "Manoeuvre sordide contre la paix". Pour l'expression, "La justice ivoirienne ramène Blé Goudé sur terre".

Alassane Ouattara participe au Sommet Russie-Afrique à Sotchi, sur invitation du Président Vladimir Poutine. Le Président ivoirien explique à la Une de Le Matin, cette coopération russo-africaine : "Nous attendons beaucoup de la Russie, et nous avons aussi beaucoup à offrir."

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est annoncé dans le grand Ouest ivoirien ce jeudi. Mais avant son arrivée, "Des ex-combattants se signalent dans le Tonkpi", titre L'Inter, avant de faire des précisions sur "Ce qu'ils demandent aux autorités".

Guillaume Soro, candidat annoncé à l'élection présidentielle de 2020, a eu un grand dîner avec la presse africaine et internationale, ce mercredi, sur les bords de la Seine. Le Sursaut, révèle "pourquoi Guillaume Soro fait peur." Pour Générations Nouvelles, "Soro très sérein" en dépit des "menaces d'arrestation" et d'invalidation de sa candidature". "Si on veut m'arrêter, on verra", prévient l'ancien Président de l'Assemblée nationale dans les colonnes du journal pro-Soro.

Dans la note sportive de la titrologie de ce jeudi 24 octobre, "FIF, Drogba va annoncer sa candidature en novembre", titre Super Sport. L'ancien capitaine des Eléphants explique ses motivations : "J'ai un projet pour le foot ivoirien." "Zaha regrette" pour sa part, "l'absence de Gervinho" parmi les Eléphants. Nicolas Pépé cherche encore ses marques chez les Gunners. Moqué par les supporters d'Arsenal, "Les joueurs font bloc derrière Pépé".