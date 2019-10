Les dernières consignes de Guillaume Soro avant son retour à Abidjan

Depuis Paris où il réside, l’ancien patron du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a officiellement lancé mardi 22 octobre 2019, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le mouvement Générations Peuples solidaires (GPS), un instrument sur lequel il compte s’appuyer pour s'assurer une victoire certaine à la prochaine élection présidentielle.

Guillaume Soro prépare activement 2020, ses recommandations à ses hommes

Sa décision de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, est « définitive », et le député de Ferkessédougou (une localité du nord de la Côte d’Ivoire) n'a pas manqué de le réitérer. L’ancien chef du Parlement ivoirien semble avoir déjà pris le pouls de la situation et compte s’assurer une victoire certaine au soir du scrutin du 31 octobre 2020.

Pour ce faire, Guillaume Soro dit pouvoir compter sur l’engagement et le concours de l’ensemble des Ivoiriens. La décision de sa candidature, a-t-il justifié, fait suite « à la demande insistante des femmes et hommes de Côte d’Ivoire, des hommes politiques mais aussi de mouvements et associations de soutien ».

« Pour être élu, il faut aller à la conquête des électeurs », reconnaît l’ancien filleul du président Alassane Ouattara. Et le GPS qui, selon lui, n’est pas un parti politique, se présente comme un instrument stratégique sur lequel il compte s’appuyer. « GPS est le creuset qui transcende les partis politiques et rassemble les Ivoiriens dans leurs diversités. C’est un trait d’union ente l’amour, la solidarité et l’union entre les différents peuples de Côte d’Ivoire », a-t-il défini. Sur la stratégie à adopter, Soro a été on ne peut plus clair.

« Nous continuerons à utiliser au mieux et au maximum tous les moyens du numérique (…) Le GPS, c’est d’abord la méthode. Il faut aller méthodiquement », a-t-il dit. Puis d'ajouter: « Je voudrais demander aux membres du CP et du staff (…) À Mr Soro Kanigui (RACI), à Mr Sekongo Félicien (MVCI), à Alphonse soro (ANC) et à tous les mouvements de soutien dont le CMAGKS, l'UDS, le GPS, dans les jours qui viennent, je vous demande d’organiser l’enrôlement solennel de tous vos militants au GPS », a-t-il instruit.

Aux populations ivoiriennes, le président du Comité politique demande d’être des ambassadeurs du GPS. « Aller dans les campements, les villages, les villes, demander aux populations d’adhérer au GPS. Vous devez chacun en ce qui le concerne, prendre des initiatives. Le GPS donne libre cours et priorité à votre génie créateur et à votre sens de la responsabilité », a-t-il exhorté. Avant de conclure que « 2020, c’est bientôt, et c’est ensemble que nous allons gagner l’élection présidentielle d’octobre 2020 », a lancé Guillaume Soro.