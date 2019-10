La caravane UE-Magic Tour fait son entrée à Odienné, ce qui est prevu

Après Bangolo, Man et Touba, la caravane de l’ UE-Magic Tour est entrée mercredi 23 octobre 2019 dans la ville d’Odienné où elle séjournera pendant cinq jours avant de reprendre la route pour Korhogo. La fin du séjour de la délégation sera marquée par un grand concert d’apothéose le samedi 26 octobre à 18 h au stade Mamadou Coulibaly avec Magic system, Affou Kéïta, Yabongo Lova, Bébi Philip, EnK2K, Rico Amaj, Nuella et TNT.

La Caravane UE-Magic Tour débarque à Odienné, pour cinq jours avec un grand concert de clôture

C’est aux environs de 16 h 30, le mercredi dernier, que les membres de la délégation de l’UE-Magic Tour sont arrivés à Odienné. Escortée par une foule en liesse et enthousiaste, la délégation de l’UE-Magic prendra la direction de la préfecture pour présenter ses civilités au préfet de région, aux autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques de la ville.

Au nom des membres de la délégation de l’UE-Magic Tour, A’Salfo a traduit la reconnaissance et les remerciements de ses pairs pour l’accueil. Il a expliqué les objectifs et les motivations de cette caravane. Sur le choix de la ville Odienné, le chef de la délégation a confié que c’est la ville natale de Manadja du groupe Magic System, donc un choix d’ordre affectif.

SEM Jobst Von Krishman, ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire est, lui, revenu sur les valeurs communes partagées entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire à savoir le partage, l’environnement, l’entraide, le développement, la sensibilisation, l’éducation, l’autonomisation de la femme, la cohésion sociale, la paix, le civisme….

Prenant la parole, Mory Koné a, au nom des populations, remercié l’Union européenne et la Fondation Magic System pour cette initiative de la caravane UE-Magic Tour et aussi pour les nombreuses actions de développement conduites dans la région, notamment le financement de la réhabilitation du lycée professionnel de la ville et bien d’autres actions.

Il a par ailleurs salué le groupe Magic System et l’ensemble des artistes qui composent la délégation. Au menu de ces cinq jours à Odienné, sont prévues des visites à Kaniasso, des rencontres sportives, rencontres avec la population et des échanges sur l’immigration clandestine.

Source : UJOCCI