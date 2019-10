Isabelle Bédié, la fille de Bédié, privée de son passeport diplomatique

Le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est visiblement en train de porter préjudice au dernier cité et à ses proches. Isabelle Bédié vient d'en faire l'amer constat avec la privation de son passeport.

Tout comme Guillaume Soro, Isabelle Bédié "souffre" de son passeport

8 août 2018, Henri Konan Bédié s'était retiré de tout processus de création du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) après sa rencontre avec Alassane Ouattara. Le désamour du Président du PDCI avec son désormais allié est consécutif au refus du Président ivoirien de favoriser une alternance en 2020 au profit d'un militant actif de son parti. Et pourtant, le Sphinx de Daoukro avait soutenu l'élection (2010) et la réélection (2015) du Président Ouattara à la Magistrature suprême en Côte d'Ivoire.

Cette décision du Président Bédié n'est cependant pas sans conséquence pour lui et ses proches. Après Henriette Bédié, l'ancienne première dame, qui s'est vue retirer les subventions pour son ONG Servir, c'est Isabelle Bédié qui a maille à partir avec les autorités ivoiriennes.

À en croire Jeune Afrique, Isabelle Bédié s’est en effet vue refuser, sans explications véritables, le renouvellement de son passeport diplomatique par les dirigeants ivoiriens, après en avoir fait la demande au ministère ivoirien des Affaires étrangères à la mi-octobre. Et pourtant, ce document administratif est accordé de fait aux ex-présidents, à leurs conjoints, ainsi qu’à leurs enfants. En attendant un dénouement de cette affaire, la fille du Président du PDCI fait usage de son passeport français pour ses déplacements.

Guillaume Soro, faut-il le rappeler, avait déclaré lors de sa Crush Party en Espagne que les autorités ivoiriennes refusaient de lui délivrer son passeport ivoirien (pas celui diplomatique).