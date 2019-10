Traque des "gnambros" : Cissé Bacongo reçoit du soutien

Cissé Bacongo est fermement engagé dans la traque des "gnambros", ces individus abonnés au racket des chauffeurs de taxis communaux et des véhicules de transport en commun, appelés "gbakas". Le maire de de Koumassi a frappé un grand coup en mettant de l'ordre au grand carrefour de sa commune. C'est d'ailleurs ce qui a amené Vincent Toh Bi, préfet d'Abidjan, a félicité Cissé Bacongo.

Le préfet d' Abidjan félicite Cissé Bacongo

C'est à travers une publication sur sa page Facebook que Vincent Toh Bi Irié a apporté son soutien à Cissé Bacongo dans la lutte contre les "gnambos". Le préfet d'Abidjan s'est réjoui de la réaffirmation de l'autorité de l'Etat à gna. Voici l'intégralit" de ses propos :

L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT

Dans un État, il n’y a aucun individu ni aucun groupe d’individus plus forts que cet Etat.

L’Etat dans sa mission de protection des populations, dans le respect des Lois et règlements, doit avoir toujours raison pour l’intérêt de tous.

L’Autorité de l’Etat s’est réaffirmée au Grand Carrefour de Koumassi.

Il y a seulement 04 mois y régnaient des bandes de voyous dits "gnambros" qui semaient la mort et la peur. Environ 42 groupes criminels s’y partageaient le temps et les gains de leurs crimes. Ils faisaient un bénéfice de 12 millions par semaine, produit du rançonnement et de la terreur des pauvres transporteurs.

Le large drapeau national qui flotte désormais sur cet espace rénové et redevenu beau, jadis un nid de violence, est le symbole de l’ordre qui doit toujours prévaloir pour que le développement soit possible.

Le rétablissement de l’ordre, la difficile traque aux "gnambros" sont des œuvres communes et de longue haleine.

Félicitations au Maire de Koumassi, à la Municipalité, au Conseil muinicipal, aux transporteurs et aux populations.

Bravo aux forces de sécurité qui travaillent sans relâche pour la sécurité et la tranquillité des Abidjanais.

Abidjan se rénove grâce au dynamisme remarquable de tous ses Maires. Nous les encourageons donc à prendre des mesures énergiques dans leurs communes, pour le bien de leurs populations.