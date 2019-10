Candidat en 2020, comment Guillaume Soro a dérouté le régime RHDP

Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, a réagi aux attaques du directeur exécutif du Rhdp, contre l'ex-chef du Parlement ivoirien, lundi 28 octobre 2019, lors d'une conférence de presse tenue à Cocody. Dans une publication sur son compte Facebook, l'ancien directeur général de l'INFS, estime que les "propos" du ministre Bictogo témoignent de la déroute du RHDP à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire.

Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, nargue Bictogo et le RHDP

Apparemment le fait que Guillaume Soro ait décidé de faire la politique autrement et de se départir des anciennes pratiques en la matière, déroute nos amis du Restaurant. D’abord ils ne comprennent pas ce concept de mouvement politique citoyen qu’est GPS.

C’est nouveau pour eux et ça les déroute.

Ensuite, Il ne comprennent pas également cette manière nouvelle et différente de Guillaume Soro d’annoncer sa candidature. Ça les surprend et les déroute. Et comble du ridicule, pour tenter de railler le lieu et les canaux par lesquels il le fait, ils trouvent inapproprié qu’il fasse son annonce dans un hôtel et sur France 24 et RFI.

Dois-je leur rappeler que lorsqu’ils étaient dans l’opposition les médias français étaient leurs canaux privilégiés de communication ? Dois-je leur rappeler que c’est dans un hôtel de la place ivoirienne et sur France 24 que leur victoire a été annoncée ainsi que leur prestation de serment ?

À la vérité, ils ont été pris de cours, comme d’habitude, par Guillaume Soro. Ils avaient sûrement concocté un plan machiavélique pour l’empêcher d’annoncer sa candidature une fois revenu en Côte d’Ivoire. Mais ils avaient oublié que Guillaume Soro est un esprit, un génie politique qui a toujours su esquiver et éviter tous les pièges tendus par ses adversaires politiques.

En réalité, la dernière sortie de Guillaume Soro à propos de sa candidature les « miche » terriblement, pour parler comme les Ivoiriens. À travers l’annonce de sa candidature en Europe et par des médias français très écoutés, ils savent que Guillaume Soro vient là de déjouer tous les coups fourrés qu’ils s’apprêtaient à lui porter.

Ils savent que dorénavant tous les coups tordus qu’ils feront contre lui seront assimilés à du harcèlement lié à sa candidature. Ils savent qu’à travers sa candidature annoncée en Europe, en Espagne et surtout en France, Guillaume Soro vient de déjouer tous ce qu’ils voulaient concocter contre lui. Ils savent enfin que si demain Guillaume Soro a mal à la tête, les coupables de ses maux de tête seront recherchés au Restaurant.

Bref, c’est la panique et la peur qui leur fait dire ce qu’ils disent en ce moment. Et sans le vouloir, ils viennent de montrer au monde entier leur plus farouche et sérieux adversaire pour 2020. Bravo les gars du Restaurant. Bravo de faire une publicité gratuite pour Guillaume Soro chaque jour qui passe.