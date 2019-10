Une femme a failli séparer Jimmy et Thura du groupe Tour de garde

Le célèbre groupe musical ivoirien, Tour de garde, a failli se disloquer à cause d'une femme qui a fait tourner la tête à ses deux membres.

Jimmy James et Thura de "Tour de garde" ne se parlaient plus à cause d'une femme

Le groupe musical "Tour de garde" composé des deux talentueux jeunes garçons, Jimmy James et Thura 24 Kara, est l'une des rares formations musicales en Côte d'Ivoire, qui est restée soudée en dépit des désaccords internes.

La qualité des productions et le succès de ces faiseurs de Rnb ne font l'objet d'aucune contestation, d'autant plus que le groupe est depuis plusieurs années au devant de la scène musicale en Côte d'Ivoire.

Et pourtant, il s'en est fallu de peu pour que le groupe Tour de garde n'existe plus. En effet, une femme a semé la zizanie entre Jimmy James et Thura, deux amis d'enfance qui ne se sont plus adressé la parole pendant plusieurs jours.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les deux artistes qui se considèrent aujourd'hui comme des frères, sont revenus sur cette mésaventure.

''Nous étions un peu plus jeunes, et il y a une go (une fille) qui nous a embrouillés. Nous ne nous sommes pas adressé la parole pendant deux semaines. Et c'est la mère de Jimmy qui nous a fait nous asseoir pour nous demander d'arrêter nos bêtises'', a confié Thura.

Pour sa part, Jimmy James a affirmé que ''c'était une fille qui voulait jouer avec nous deux. Moi, j'étais amoureux de cette fille là. Thura, je ne sais pas. Quand on s'est rendu compte qu'elle jouait avec nous, nous nous sommes assis. Nous avons discuté. C'était difficile mais nous avons décidé tous les deux, de laisser tomber cette fille. Et cela nous a soudés davantage parce que nous avons compris que ce n'était pas une femme qui allait nous diviser''.