Grosse colère contre la RTI: Maria Mobil et Amina de Koumassi citées

Des ivoiriens sont mécontents après le passage de Maria Mobil et de son sosie Amina de Koumassi à l'émission ''C'est midi'' diffusée sur la Rti.

Maria Mobil et Amina de Koumassi ont rejoint Ariel Sheney à ''C'est midi''

La bimbo togolaise, Maria Mobil, avait promis qu'une fois en Côte d'Ivoire, elle rencontrerait son sosie, Amina de Koumassi. Eh bien, la ''Jolie Amina'' d'Ariel Sheney a respecté sa promesse.

Mieux, elle s'est même présentée à l'émission ''C'est midi'' diffusée sur la télévision nationale ivoirienne (Rti 1), avec son sosie. Les deux jeunes dames qui ont réjoint Le colonel Lobofouè sur le plateau de l'émission, ont eu donc droit à un bain de foule et ont reçu tous les honneurs de la talentueuse animatrice Carolyne Da Sylva et de sa troupe.

Chose qui a fortement été décriée sur la toile par de nombreux internautes qui s'offusquent de voir la télévision nationale célébrer ces demoiselles devenues célèbres en exposant leurs nudités sur la toile

"Je suis un peu déçu de la façon dont une télévision nationale peut faire la promotion de la médiocrité. Quels conseils Amina et sa consoeur peuvent donner à nos enfants et à nos soeurs ? C'est quoi le projet de la RTI et ces animateurs? C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir des bêtises pareilles sur une télévision nationale. Prendre des filles qui dorment dans maquis et qui mettent tous les accessoires de leur corps au dehors comme des exemples jusqu'à venir faire leur promotion au peuple. Je suis déçue d'eux", a écrit un internaute.

Quand un autre écrit: ''Aujourd'hui, la Rti nous présente des personnes qui exposent leurs c... sur les réseaux sociaux comme des modèles. On les applaudit à la télévision nationale, on les célèbre parce qu'elles exhibent leurs caleçons, leurs seins, leurs fesses, sur la toile. Pendant que des jeunes inventeurs ivoiriens sont abandonnés à leur sort, on vient celébrer à la télé des personnes qui font de la pornographie musicale. Que Dieu nous aide".