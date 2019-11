Attentat Foker 100 : Guillaume Soro lâche, "je sais qui a fait ça"

Le 29 juin 2007, Guillaume Soro a échappé à un attentat à l'aéroport de Bouaké, ville du centre de la Côte d'Ivoire. Premier ministre de Laurent Gbagbo à cette époque, son avion a été la cible de tirs de roquettes et de kalachinkov. Plus de dix ans après, le député de Ferké affirme qu'il connait les commanditaires de cet assassinat manqué.

Guillaume Soro fait des révélations sur l'attentat du Foker 100

Les proches de Guillaume Soro ont retenu leur souffle le 29 juin 2007 quand l'avion du Premier ministre d'alors a essuyé des tirs de roquettes et de kalachinkov. Patron de la rébellion qui avait ébranlé le régime de Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002, l'actuel député de Ferké (nord de la Côte d'Ivoire) était à bord de d'un avion Foker 100. Les faits se sont déroulés à l'aéroport de Bouaké au moment de l'atterrissage de l'avion. Le bilan de l'attaque faisait cas de quatre tués et dix personnes blessées.

"Beaucoup de commentaires sont faits, moi, je garde la sérénité et je ne rentrerai pas dans la polémique. La seule chose que je demande, c'est que je veux que la vérité éclate, savoir ce qui s'est passé, qui l'a fait et pour quelles raisons cela a été fait", avait déclaré Guillaume Soro. Douze ans après avoir échappé à cet attentat, le président du Groupements et peuples solidaires (GPS), candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, est revenu sur ces événements. C'était le samedi 2 novembre 2019 lors d'une crush party à Mila, en Italie.

Face à ses partisans d'Italie, l'ex-Premier ministre d' Alassane Ouattara a laissé entendre que des proches du président ivoirien avaient pour objectif de l'assassiner. "J'ai été nommé en mars, trois mois après, on a tiré sur mon avion pour me tuer. Quand les gens ont voulu bavarder, j'ai dit : "laissez mon attentat, je sais qui a fait ça" (...) Je n'ai jamais rien dit, au nom de la paix. Mai je sais exactement comment ça s'est passé", a révélé Guillaume Soro.

Le député de Ferké serait-il désormais disposé à livrer les noms des commanditaires de cet attentat manqué à un an de la présidentielle ivoirienne ?