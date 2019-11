Santé: Les syndicats menacent, le communiqué qui dit tout

Le secteur de la santé risque d'être perturbé dans les jours à venir. Dans un communiqué publié le mardi 5 novembre 2019, la plateforme des syndicats a fait savoir qu'une assemblée générale est prévue le samedi 9 novembre 2019 à 10 heures, à l'amphi de spécialité de l' INFAS. L'objectif de cette rencontre est de déterminer la conduite à tenir dans la mise en oeuvre du mot d'ordre de grève.

Santé, les syndicats en assemblée générale

Faut-il craindre une paralysie du secteur sanitaire à l'issue de l'assemblée générale organisée par la plateforme des syndicats du milieu, le samedi 9 novembre 2019 ? La note signée des mains de Koulai Valentin présente trois points à l'ordre du jour : informations, conduite à tenir dans la mise en oeuvre du mot d'ordre de grève et les divers. Cette situation prévaut au moment où le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon est fermé pour des travaux de réhabilitation depuis le vendredi 1er novembre 2019, à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Les autorités ivoiriennes ont annoncé que les travaux démarrent effectivement le 1er janvier 2020. Durant la période de réhabilitation, l'on apprend que des mesures sont prises pour la création et le maintien sur toute la période des travaux de réhabilitation, d’un comité de suivi et de pilotage de la continuité du service, la mise en oeuvre d’un plan de communication pour l’information continue des populations et la mise en place d’un dispositif de régulation de l’offre de soins.

Ci-dessous l'intégralité du communiqué de la plateforme:

Le coordonnateur général, porte-parole de la Plateforme des Syndicats de la Santé convoque :

Les membres des différents BEN des syndicats de base, les secrétaires de sections, l’ensemble des agents de santé : MÉDECINS - PHARMACIENS - CHIRURGIENS DENTISTES - INFIRMIERS - SAGES- FEMMES - INGÉNIEURS ET TECHNICIENS SUPÉRIEURS DE SANTE - AGENTS ADMINISTRATIFS DU SECTEUR SANTE AIDES SOIGNANTS - AGENTS D'HYGIENE - EX-AGENTS DEFLATES DE LA SANTE ET AGENTS CONTRACTUELS DE LA SANTE à une importante assemblée générale des agents de santé, ce samedi 9 novembre 2019 à 10 heures 00 minute à l'amphi de spécialité de INFAS Treichville

Ordre du jour ;

1/Informations

2/Conduite à tenir dans la mise en oeuvre du mot d’ordre de grève

3/Divers

La présence de tous les agents est vivement souhaitée pour marquer une fois de plus l'accord de la base à Ia lutte.

Fait à Abidjan, le 5 novembre 2019

Le coordonnateur général

M. Koulai Valentin