Marcel Amon Tanoh: "Que celui qui veut partir du RHDP parte"

Marcel Amon Tanoh est l'une des grandes figures du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir). Ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d' Amadou Gon Coulibaly, cet ancien directeur de cabinet du chef de l'Etat est l'un des fidèles d'Alassane Ouattara. Il a animé un meeting le samedi 9 novembre 2019 à Adaou, une sous-préfecture située dans le département d'Aboisso, à l'est d'Abidjan.

Marcel Amon Tanoh parle aux militants du RHDP

À l'approche de la présidentielle d'octobre 2020, la transhumance politique bat son plein. Les partis ou formations politiques ne manquent pas d'assister au départ ou à l'arrivée de militants ou cadres pour diverses raisons. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix a vu le jour sans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d' Henri Konan Bédié. Les cadres du parti septuagénaire ont été mis face à leur destin : il fallait choisir entre Bédié ou Ouattara.

Lors d'un meeting, le samedi 9 novembre 2019, à Adaoua, Marcel Amon Tanoh s'est exprimé sur le mouvement de militants et cadres observé depuis un moment. "Que celui qui veut partir du RHDP parte, mais aussi, que celui qui veut revenir revienne, car il y a de la place pour tout le monde. Ensemble, donnons-nous la main dans l’intérêt supérieur de la nation. Tuons la méfiance et la peur pour servir de tout cœur le développement. Faisons de notre pays une nation enviée grâce à sa stabilité, son développement et son rayonnement. Et la seule valeur sûre pour ce développement est le RHDP et son président Alassane Ouattara. Un homme de vision et d’actions", a lancé Marcel Amon Tanoh.

Le ministre des Affaires étrangères a précisé que "c’est le chemin de la démocratie où chacun est libre de faire son choix, de partir et de revenir comme bon lui semble. C’est le chemin de la paix retrouvée, du vivre ensemble, de la stabilité et du progrès de la Côte d’Ivoire. Notre objectif est que chaque Ivoirien ressente le taux de croissance à son niveau". Pour Marcel Amon Tanoh, le RHDP, "c’est le chemin de l’houphouëtisme vrai et non dénaturé et vidé de sa substance".