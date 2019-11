Putsch manqué au Faso : Adjoumani enfonce Guillaume Soro

Dans une interview, Kobenan Kouassi Adjoumani porte-parole du RHDP, répond à l’ex-patron du Parlement ivoirien Guillaume Soro, qui, en fin de semaine dernière, à Londres, critiquait sévèrement le régime du président Alassane Ouattara. Ci-dessous un large extrait des propos du ministre de l'Agriculture.

(...) Il y a quand même M. Soro Guillaume au sein de la CDRP à travers le RACI ?

J’ai parfois le sentiment que vous ne faites pas assez attention aux événements. Depuis qu’on parle de M. Soro ou depuis qu’il parle sans cesse, les soutiens autour de lui se défont. Il prend l’eau de toutes parts. Les partis qui le soutiennent subissent le même sort. Ses sorties médiatiques sont contre-productives.

Récemment, il est allé assimiler les musulmans à des djihadistes présumés en déclarant que lui il est catholique. Et que si l’on cherchait les djihadistes, il ne fallait pas regarder de son côté. C’est une sortie de route inqualifiable, une stigmatisation intolérable qui menace la cohésion sociale. Venant de quelqu’un qui s’est déclaré il y a quelques semaines candidat pour diriger la Côte d’Ivoire, c’est inadmissible et même très grave.

Et dire qu’avant cela, il s’érigeait en donneur de leçons en demandant à M. Gbagbo de se réconcilier d’abord avec son épouse Simone Gbagbo puis avec M. Affi N’Guessan, président du FPI, s’il voulait sortir définitivement des griffes de la justice.

Pour revenir à votre question, M. Soro n’a jamais constitué un danger pour le RHDP, de sorte que sa présence sur la plateforme de M. Bédié est un non-événement pour nous.

Ce qu’il faut retenir, c’est que le Président de la République travaille pour les Ivoiriens. Il a un bilan exceptionnel. Même ceux qui le vilipendent savent qu’il travaille.

La création de la CDRP vient nous rappeler que tout ce qui est bâti sur la haine et la rancœur ne peut prospérer. Vous dites que vous allez réconcilier les Ivoiriens, mais vous décidez d’exclure la grande majorité des Ivoiriens unis au sein du RHDP. Une telle initiative ne pourra jamais prospérer. Elle est même vouée à l’échec, car la CDRP est bâtie sur du faux, c’est une escroquerie politique et morale qui ne peut nous ébranler.

N’empêche que depuis Londres la semaine dernière, M. Soro a tenu une fois de plus des propos incendiaires contre la Côte d’Ivoire et son Président Alassane Ouattara qu’il accuse de tous les maux.

Nous avons eu connaissance des propos désinvoltes de M. Soro à l’encontre du Président de la République, par ailleurs Président du RHDP. C’est malheureux de constater que quelqu’un qui a occupé de si hautes fonctions puisse s’adonner à des basses besognes. Parcourir le monde, pour tenter vainement de dénigrer son pays, pour insulter ses autorités ne sont pas des pratiques républicaines dignes d’un ancien Premier ministre ou d’un ancien Président de l’Assemblée nationale.

Il s’agit pour nous d’une véritable activité de rébellion contre la Côte d’Ivoire, à l’international, dans le souci de décapiter la belle image qu’affiche le Président de la République sur la scène mondiale.

En réponse, et épousant le même style de devinettes qu’il a employé, je voudrais lui adresser ces quelques interrogations.

1- Quel est ce leader syndical qui hier dénonçait la dictature fascisante de M. Bédié, qui est devenu aujourd’hui son idole politique ?

2- Quel est ce chef rebelle qui criait hier sur tous les toits que M. Gbagbo était le dictateur le plus cruel que la terre ait enfantée et qui aujourd’hui fait des mains et pieds, pour obtenir une audience avec ce dernier à Bruxelles ?

3- Quel est ce leader politique ivoirien qui est devenu ministre, puis Premier ministre sans avoir été une seule fois dans sa vie, fonctionnaire dans une administration publique ou agent d’une société privée ?

4- Quel est ce Président de l’Assemblée Nationale qui en pleine fonction, a été surpris de manœuvre de déstabilisation contre un pays frère, ami et souverain en donnant des instructions précises et des moyens à un général putschiste ?

5- Quel est ce Président de l’Assemblée Nationale dont le Directeur de protocole cachait des tonnes d’armes à son domicile à Bouaké ?

6- Quel est ce chef rebelle qui se fait peur en organisant une tentative d’auto-arrestation dans un hôtel en Espagne ?

7- Quel est ce leader politique qui dans sa quête de statut de martyr des temps modernes vilipende le pays qu’il envisage de diriger demain ?

8- Peut-il y avoir pire dictateur que celui qui a assassiné la démocratie en Côte d’Ivoire, en menant une rébellion qui a planté le glaive dans le sein de la mère patrie ?

9- Le monde peut-il accorder du crédit à un assoiffé de pouvoir de cet acabit ?

Que M. Soro qui a pris le malin plaisir à indexer le Président Alassane Ouattara, veuille bien répondre à ces interrogations. Qu’il sache qu’à son sujet, nous avons beaucoup à dire et beaucoup de questions à formuler, mais nous reviendrons à la charge quand il aura épuisé ce premier volet que nous soumettons à sa sagacité.

Si jamais il ne se laisse pas gagner par la sagesse et la retenue, nous pourrons par exemple, lui demander d’éclaircir certains points sombres de la rébellion, à Bouaké, à Sakassou, à Korhogo, etc.

Dores et déjà, je voudrais le rassurer et rassurer tous les Ivoiriens que la Côte d’Ivoire dirigée par le Président Alassane Ouattara ne brûlera pas. Elle ne brûlera pas, parce que nous avons pu géolocaliser tous les fauteurs de trouble avec leur propre GPS.

La Côte d’Ivoire ne brûlera pas, parce que les Ivoiriens sont prêts à opposer une résistance farouche aux pêcheurs en eaux troubles.

La Côte d’Ivoire ne brûlera point, parce que nous allons dénicher les sempiternels déstabilisateurs et les extraire de leur cachette les plus secrètes.

Enfin, la Côte d’Ivoire ne brûlera jamais, parce que Dieu lui-même qui est toujours du côté de la vérité et de la justice, est en train de faire notre combat contre les ennemis de la paix.

Face aux propos belliqueux de M. Soro Guillaume, je voudrais rassurer les Ivoiriens et la communauté internationale que le Président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort, pour satisfaire les besoins, les préoccupations des Ivoiriens.

Je voudrais encore une fois, rassurer les Ivoiriens que le discours belliqueux des insoumis de la trempe de M. Soro Guillaume, ne saurait prospérer. Car, le Président de la République SEM Alassane Ouattara, a la confiance de ses concitoyens qui n’ont que faire de ces discours guerriers. D’ailleurs, ils continuent de vaquer paisiblement à leurs occupations dans la sérénité sans se préoccuper des élucubrations de certains hommes politiques.