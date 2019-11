Décès du fils de Banny: Henri Konan Bédié exprime sa compassion

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), a adressé ses condoléances à Charles Konan Banny, vice-président du vieux parti dont le fils est décédé tragiquement le week-end dernier des suites d'un accident de la circulation.

Henri Konan Bédié compatit à la douleur de Charles Konan Banny

Dans un message empreint d'émotion et de compassion, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, par ailleurs président du PDCI-RDA, a compati à la douleur de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny. Jean Félicien André Dominique Banny, fils de l'ex-gouverneur de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (BCEAO), est décédé le samedi 9 novembre 2019, à la suite d'un grave accident survenu dans la commune du Plateau, à Abidjan.

"Cher jeune frère Charles, quel pénible devoir pour moi de t’adresser, à nouveau, en l’espace de quelques mois, mes condoléances ; cette fois-ci pour la perte cruelle, inattendue et insupportable de ton fils Jean-Félicien André Dominique, décès survenu le samedi 9 novembre 2019", a exprimé le président du PDCI-RDA. Solidaire dans cette douloureuse épreuve que traverse le vice-président de son parti, Henri Konan Bédié dit être "bouleversé" et "lourdement meurtri", par la tragique disparition du cadet des Banny. "Je suis bouleversé et lourdement meurtri autant que toi de voir partir, dans la fleur de l’âge, notre fils adoré", fait-il savoir. Non sans demander au vice-président du vieux parti de demeurer fort.

"Quelle réparation juste pouvons-nous espérer, en retour, si ce n’est notre dévotion au Seigneur Notre Dieu pour nous soulager de notre douleur et nous permettre de poursuivre le reste du chemin de notre vie ? Prends courage cher jeune frère. Ne t’abandonne pas et apporte soutien et lucidité à ton épouse mille fois bouleversée. Que Dieu vous assiste quotidiennement et vous fortifie pour surmonter cette épreuve. Que l’âme de Dominique repose en paix", exprime-t-il dans un communiqué publié le mercredi 13 novembre 2019.

Henri Konan Bédié, faut-il le souligner a également exprimé de vive voix sa compassion à l'ancien Premier ministre.