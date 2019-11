Mali: Terrorisme, Salif Kéita clashe Macron, le Quai d'Orsay réagit

Salif Kéita n'est pas passé par quatre chemins pour accuser la France d'être la main occulte qui se cache derrière les terroristes qui ont mis le Nord-Mali sous leur coupe. L'artiste malien a par ailleurs tancé le Président Ibrahim Boubacar Kéita dit IBK concernant ses relations avec le Président français Emmanuel Macron. Face à ces propos gravissimes, la réaction du Quai d'Orsay ne s'est pas fait attendre.

Salif Kéita s'attire le courroux de la France après ses déclarations

Dans un langage dénué de toute diplomatie ou courtoisie qui caractérise les rapports entre Etats, Salif Kéita a vertement interpellé le Président IBK. Sur son compte Twitter, la star malienne a écrit : "Koro, si tu as peur de dire la vérité à la France, si tu ne peux pas gérer ce pays, quitte le pouvoir, celui qui n'a pas peur le prendra, tu passes ton temps à te soumettre à ce petit #EmmanuelMacron, c'est un gamin."

Il n'en fallait pas plus pour soulever la colère des autorités françaises. Le Quai d'Orsay (ministère français des Affaires étrangères) a aussitôt produit un communiqué par l'entremise de l'Ambassadeur de France au Mali.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE de l'Ambassade de France au Mali

RÉCENTES DÉCLARATIONS DE M. SALIF KEITA

L’Ambassade de France a découvert avec étonnement les récents propos tenus par M. Salif Keita, artiste malien de renommée mondiale, mettant en cause la France et ses liens supposés avec le terrorisme au Mali.

L’Ambassade de France dénonce avec la plus grande fermeté ces propos au caractère infondé, diffamatoire et outrancier. A l’instar des nombreuses autres rumeurs ayant libre cours au Mali, de tels discours font le jeu de ceux qui cherchent à semer la discorde et entretenir le chaos. Ils sont également une offense à la mémoire des civils et militaires, maliens, français et internationaux, victimes de la barbarie terroriste au Mali.

L’Ambassade de France en appelle à la responsabilité de tous pour contrôler la véracité et la fiabilité des informations et discours circulant sur la place publique.

La France reste pleinement engagée au côté du Mali et de ses voisins, au service du retour de la paix et de la stabilité au Sahel.

Via Ambassade de France au Mali