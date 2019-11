Crise Postélectorale : Voici comment Katinan Koné a échappé à la mort

Joseph Koffigoh, Représentant de l'Union africaine lors de l'élection présidentielle de 2010, est totalement acquis à la cause de Laurent Gbagbo et ses proches eu égard à ce qu'il considère comme l'injustice qui leur est faite. L'ancien Premier ministre togolais, comme à son habitude, vient de déclamer un poème pour Justin Katinan Koné, ancien ministre du Budget et porte-parole de l'ancien président ivoirien.

Koffigoh livre des secrets sur Justin Katinan Koné

À Katinan Koné

Le destin basculait et les balles sifflaient

Y compris les obus tirés par La Licorne;

Il se disait en lui-même: « s’ils me canonnent

Jamais ils ne m’auront, même en tirant de près. »

Il passa tout près d’eux, personne ne l’a vu;

Direction le Palais pour la mission ultime

Bien avant que l’assaut final ne leur intime

L’ordre d’abandonner les places défendues.

Du milieu des gravats il a pu s’échapper,

Emportant son carquois de soucis en exil;

Par les lacs, par les monts, très souvent sur le fil

Des rasoirs rebelles sans être rattrapé.

Dans le pays de l’or, il vécut sa galère,

Muni du courage qui n’a jamais manqué;

Il suffisait pourtant qu’un tueur embusqué

Appuie sur sa gâchette et le voilà à terre.

Ils ont tout essayé! C’était compter sans Dieu,

Car depuis son exil, c’est avec des prières

Qu’il devenait la voix du maître qu’il vénère

Jusqu’à l’acquittement sous les ordres des cieux.

Le jour où il mourra, on retiendra de lui

Qu’au milieu des tranchées, il a joué son rôle

Sans courber l’échine, qu’il porta les paroles

De son chef très loin le jour comme la nuit.

Poème inédit

Joseph Kokou Koffigoh