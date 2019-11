Le régime coince Bédié et Guikahué sur « l’affaire des 18 milliards »

Sidi Touré, ministre ivoirien de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a apporté une replique à Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, relativement à sa dernière sortie virulente sur la gouvernance, la gestion et l'impact social de l'action gouvernementale. Ci-dessous la déclaration du porte-parole du Gouvernement relative aux propos de l'ancien président Henri Konan Bédié lors de la réunion du Bureau politique du PDCI-RDA.

Le Gouvernement répond à Bédié: "Nous avons réalisé en huit (08) ans beaucoup plus que n’importe quel autre Gouvernement dans le passé"

Lors de la réunion du Bureau Politique du PDCI-RDA qui s’est tenue le 14 novembre 2019, Monsieur Henri Konan BEDIE, ancien Président de la République, Président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a porté des jugements de valeur sur la gouvernance, la gestion, l’impact social de l’action gouvernementale et la paix en Côte d’Ivoire.

Concernant la gouvernance et les marchés publics, le Gouvernement ivoirien, transparent sur la question, souhaite apporter les clarifications suivantes aux graves affirmations du Président Bédié.

A fin juin 2019, sur 1 726 marchés approuvés pour un montant total de 553,6 milliards de francs CFA, plus de 72% ont fait l’objet de procédures concurrentielles. Les procédures de gré à gré, qui représentent 25% des marchés approuvés ont porté, en application des dispositions du code des marchés publics, sur des projets d’urgence à caractère sécuritaire et ceux à fort impact social tels que l’électrification rurale, l’adduction en eau potable, la vie scolaire et les travaux d’assainissement en prévision de la saison des pluies.

Sur cette question, on se souviendra que c’est sous le Président Bédié que la Côte d’Ivoire a connu la suspension de la coopération avec les bailleurs de fonds suite à « l’affaire des 18 milliards ». Les auteurs de cette triste affaire de détournement des fonds de l’Union Européenne destinés aux nouveau-nés des centres de santé et à la fourniture des services essentiels, d'eau et d'électricité, sont de proches collaborateurs du Président Bédié..

Au sujet des logements sociaux, il est important de faire remarquer que plus de 15 382 logements sociaux ont été construits de 2012 à 2019. Tous les autres projets annoncés par le Gouvernement seront achevés dans le cadre du Programme Social du Gouvernement qui a déjà mobilisé 1000 milliards de FCFA.

Par ailleurs, il est totalement erroné de parler de populations déguerpies sans indemnisation puisque ce sont 10,8 milliards de FCFA qui ont été payés aux ayants droit sous forme de purges des droits coutumiers et d’indemnités. Le reste des purges et des indemnisations estimées à 2,5 milliards de FCFA déjà budgétisés, sera payé aux autres bénéficiaires.

Dans son discours, le Président Bédié a mis en doute « la capacité du Gouvernement à œuvrer pour la réconciliation ». Le Président Bédié est sans conteste celui qui a besoin de se réconcilier avec les ivoiriens tant ses discours identitaires et sectaires passés et présents, sont aux antipodes des valeurs de paix, de générosité et de solidarité partagées par la grande majorité des ivoiriens.

Plus que des mots, le Gouvernement a pris plusieurs mesures concrètes pour rassembler les ivoiriens et ramener la sérénité en Côte d’Ivoire. Ces mesures ont ainsi permis à tous les déplacés internes de la crise post-électorale de retourner dans leur localité d’origine et à la quasi-totalité des réfugiés de revenir en Côte d’Ivoire. Enfin, l’ordonnance d’amnistie prise par le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara le 06 août 2016, concernant environ 800 personnes, poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sureté de l’Etat, est une autre illustration des actions du Gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire.

En ce qui concerne l’impact de l’action gouvernementale sur les populations ivoiriennes, le Gouvernement invite le Président Bédié à plus d’objectivité. En effet, dans une région comme l’Iffou que le Président Bédié connaît bien, l’action du Gouvernement a fait passer le taux de couverture en électricité de 49% en 2011 à 73% en 2018. Au niveau national, ce taux de couverture est passé de 33% en 2011 à 58 % en 2018 ;

− le taux net de scolarisation est passé de 56 % en 2011 à 90 % en 2018 ;

− le taux de mortalité maternelle est passé de 614 pour 100 000 habitants en

2011 à 143 pour 100 000, en 2018 ;

− le taux d’accès à l’eau potable est passé de 60 % en 2011 à 82 % en 2018 ;

− 219 écoles primaires ont été construites en moyenne par an après 2011 contre

28 avant 2011 ;

− 115 lycées et collèges ont été construits en moyenne par an après 2011 contre 22 avant 2011 ;

− le nombre moyen de kilomètres de routes nationales bitumées par an est passé de 99 avant 2011 à 193 après 2011 ;

− la dette en pourcentage du PIB est passée de 66% en 2011 à 48,6% en 2018, bien en deçà de la norme de la CEDEAO qui est de 70%.

Ces statistiques montrent que le Gouvernement actuel a réalisé en huit (08) ans beaucoup plus que n’importe quel autre Gouvernement dans le passé. Il est également indéniable que l’action du Gouvernement, appréciée par la grande majorité des ivoiriens, a permis d’améliorer la gouvernance en Côte d’Ivoire et les conditions de vie de nos concitoyens. Certes, de nombreux défis restent encore à relever dans divers domaines. A cet égard, le Gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts à travers le Programme Social du Gouvernement, pour le bonheur des ivoiriens.

Fait à Abidjan, le 19 novembre 2019

Sidi Tiémoko TOURE

Ministre de la Communication et des Médias,

Porte-parole du Gouvernement

