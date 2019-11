Un proche de Soro s'en prend à Mamadou Touré, les raisons

Dans une publication sur sa page Facebook, Kader Diarrassouba, proche de Guillaume Soro, attaque Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Ce partisan de l'ancien président de l'Assemblée nationale a apporté la réplique au porte-parole adjoint du gouvernement qui accuse son mentor de manquer de respect au président Alassane Ouattara.

Kader Diarrassouba répond à Mamadou Touré

C'est à travers un texte publié sur les réseaux sociaux que Kader Diarrassouba, l'un des partisans de Guillaume Soro, a répondu à Mamadou Touré après sa sortie contre le président de Groupements et peuples solidaires (GPS). "Notre divergence profonde avec Guillaume Soro (c’est qu’) on n’acceptera jamais les impolitesses envers le président Alassane Ouattara et tant qu’il sera dans cette dynamique, devant lui il trouvera des jeunes de sa génération pour lui rappeler que nous avons des valeurs", affirmait Mamadou Touré le dimanche 3 novembre 2019. Ci-dessous l'intégralité de la publication de Kader Diarrassouba :

"Le respect se mérite, il ne se décrète pas !

Je précise que M. Henri Konan Bedié qui est insulté par la jeunesse du RHDP à longueur de journée est plus âgé que M. Alassane Ouattara. La même jeunesse du RHDP est allée profaner son domicile avec un liquide cramoisi qui s’apparente à du sang. Et, en plus le sulfureux cyberactiviste qui fait la fierté du RHDP aujourd’hui passait le clair de son temps à humilier la mère du président de la République ! ( vidéos encore disponibles ).

Maintenant, que M. Mamadou Touré ressorte un seul manque de respect ou injure de M. Soro Kigbafori Guillaume envers M. Alassane Ouattara. Dire que « je ne suis pas d’accord » n’est pas un manque de respect. C’est plutôt s’affranchir de ce pour quoi on n’est pas d’accord ! Ceci démontre même que face au président de la République, vous êtes des béni-oui-oui qui pourriez l’accompagner sans broncher même dans un gouffre.

On est en politique, pas dans une secte dirigée par un gourou qu’on doit vénérer et à qui on ne doit pas marquer notre désaccord parce qu’il serait oint par le sceau de la perfection. Au nom de quoi nous est-il imposé un brevet de respectabilité à nous alors qu’en face, nous avons des gens, petits comme grands qui ont l’injure et l’arrogance faciles. Regardons ensemble ; DIEU lui-même pardonne les péchés, mais Mamadou Touré lui affirme ne pas tolérer ce qu’il prétend être « des impolitesses » !

Quand tu mets de la fumée dans le trou, d'abord le rat tousse, ensuite il se livre à toi. Toi tu frappes un enfant ou bien tu ne dis rien quand on le frappe, pourquoi ses pleurs te surprennent ?

M. Mamadou Touré, par sagesse, aurait dû appeler au calme, à la contrition de tout le monde et non verser dans l’affirmation de son rôle de « répondeur automatique » ; naturellement, s’il est là pour répondre par invectives, d’autres seront aussi là pour leur répondre par invectives. Ça s’appelle de la causalité, réaction en réponse de l’action. Je le répète, la contrition doit être exigée de tous pour apaiser le climat politicosocial.

Mais, comme à son habitude, il fait encore preuve d’inconséquence ! "