Burkina Faso: Terrorisme, la gendarmerie réussit un grand coup

Au Burkina Faso, l'armée a annoncé avoir tué dix-huit djihadistes dans le nord du pays, le mercredi 20 novembre 2019, lors d'une attaque menée contre la gendarmerie du village d'Arbinda, dans la province de Soum. L'information a été livrée à travers un communiqué publié par l'État-major de la gendarmerie.

La gendarmerie du Burkina Faso neutralise dix-huit djihadistes

Le Burkina Faso vient de remporter une grosse bataille le mercredi 20 novembre 2019. C'est du moins ce que confirme la direction de la communication de la gendarmerie burkinabè. Dans un communiqué rendu public, l'on apprend que "dans l’après-midi, l’escadron de gendarmerie basé à Arbinda ainsi que la brigade territoriale de gendarmerie de ladite localité ont été la cible d’une attaque terroriste.

Les assaillants ont été repoussés grâce à une riposte prompte et vigoureuse des gendarmes". Toutefois, la direction de la communication de la gendarmerie déplore "malheureusement la perte d’un gendarme". Notons que "sept gendarmes blessés dont deux graves ont été évacués à Ouagadougou grâce à l’armée de l’air".

"Les assaillants ont été repoussés grâce à une riposte prompte et vigoureuse des gendarmes. Après ratissage, le bilan de la riposte est le suivant : dix-huit (18) terroristes neutralisés, douze (12) motos récupérées, de l’armement saisis : 13 kalachnikovs, 01 RPG-7, 02 roquettes AC et 20 chargeurs, huit (08) téléphones portables, une (01) camera, un (01) GPS et dix (10) émetteurs-récepteurs saisis également", précise la gendarmerie.

Dans un élan de solidarité, "le chef d’État-major de la Gendarmerie nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille de notre frère d’Armes. II souhaite prompt rétablissement aux blessés et encourage les Unités engagées 4 poursuivre avec détermination leur mission. Plus que jamais, nous invitons les populations à une étroite collaboration", indique le communiqué. Le weekend dernier, les autorités du Burkina Faso ont fait savoir que 32 terroristes avaient été "neutralisés" au cours de deux opérations militaires dans le nord du pays.