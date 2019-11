Tina Glamour chante à son concert, le chantre Excell quitte le showbiz

Quelques jours seulement après son concert qui a été marqué par le show de Tina Glamour, la mère de Dj Arafat, le chantre Excell a annoncé la fin de sa carrière musicale.

Excell: ''Le showbiz, je n'en peux plus''

Le très talentueux chantre ivoirien Excell a réussi le pari d'avoir rempli la grande salle de spectacle du Palais de la culture de Treichville, lors de son concert live qui a eu lieu le 15 novembre dernier. Un événement marqué par la présence de la mère de feu Dj Arafat, Tina Glamour, qui a été sévèrement critiquée sur la toile pour ses nombreuses sorties fracassantes après le décès de son fils survenu le lundi 12 août 2019 à la suite d'un grave accident de moto.

''Je suis parmi ceux qui ne jugent pas les gens parce que Jesus accepte tout le monde. Voir une personne comme Maman Tina à cet événement, ça veut dire que le Seigneur est en train de faire son travail'', avait soutenu Excell avant de céder le micro à la mère du Zeus d'Afrique qui, d'une voix suave, a frédonné une chanson réligieuse qui a mi le feu au palais de la culture.

Quelques jours seulement après son concert, le chantre ivoirien a décidé de se retirer du showbiz. "Besoin de souffler un peu!! Le showbiz, je n'en peux plus. Sur ce chemin, je n'en peux plus. Je devais l'annoncer au concert mais désolé de le faire ainsi. Certains le comprendront, d'autres pas. L'aventure s'arrête là. Pour de vrai cette fois'', a écrit sur les réseaux sociaux le chanteur Gospel ivoirien tout en précisant que sa voix sera toujours au service de Dieu.

''Me retirer du showbiz veut dire mettre l'œuvre de Dieu en avant et faire la différence entre les intérêts du royaume et les miens !!! Pas d'inquiétude car ma voix restera toujours au service du boss "JESUS". Merci à tous pour le soutien !!! Servir Dieu encore, servir Dieu à jamais!!'', a-t-il ajouté.

Pour rappel, Excell est l'un des chantres à avoir réfusé de participer à l'édition 2019 du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud 2019). Il était également présent au concert en hommage à Dj Arafat qui s'est tenu le 30 août dernier au stade Félix Houphouet-Boigny.