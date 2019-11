Yasmina Ouegnin et des Experts réconcilient parents et enfants

Ne dit-on pas qu’il faut tout un village pour élever et éduquer un enfant ? Et bien l’occasion a été donnée aux experts, écrivains, psychologues et médecins ivoiriens lors de la journée mondiale de l’enfance célébrée chaque 20 novembre.

Avec Yasmina Ouegnin, des panelistes livrent des pistes pour mieux éduquer nos enfants

Pour cette édition 2019 de la journée de l'enfance, l’accent a été mis sur les maux qui minent l’avenir des enfants à savoir l’échec scolaire, l’addiction à la drogue et bien d’autres fléaux. En marge de cette célébration, un panel de haut niveau s’est tenu à la permanence de l’honorable Yasmina Ouegnin, députée de la commune de Cocody.

Militante inconditionnée des droits de l’enfant en Côte d’Ivoire, l’honorable Yasmina Ouegnin n’a pas manqué de souligner l’importance de son combat en faveur des enfants. Elle a expliqué l'importance pour tous les acteurs, peu importent leurs domaines d’activités, de veiller au bien être, à l’éducation et à l’épanouissement des enfants.

Instaurée par les Nations Unies, la Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et chacune d’entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits des enfants, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde.