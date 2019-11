Abel Naki et le cri-panafricain saluent la rencontre Soro-Blé Goudé

Abel Naki formation politique membre de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP) du président Henri Konan Bédié, s'est, dans une déclaration dont copie nous est parvenue, rejoui de la rencontre au sommet qui a eu lieu dimanche 24 novembre 2019, entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé à La Haye. "La rencontre entre Guillaume Soro et Blé Goudé est une initiative que nous saluons. La Côte d'Ivoire a besoin que tous ses fils et filles se parlent, s'accordent pour l'avenir de notre pays, notre bien commun", a déclaré le président du Cri-panafricain. Abel Naki a également saisi l'occasion pour féliciter Guillaume Soro pour son sens élévé de la "responsabilité" et de la "grandeur d'esprit". "Tout Ivoirien parlant de réconciliation, doit Épouser cette logique du « asseyons nous et discutons", a-t-il indiqué.

Ci-dessous l'intégralité de la déclaration d'Abel Naki suite à la rencontre Guillaume Soro-Blé Goudé à La Haye

La rencontre entre Guillaume Soro et Blé Goudé est une initiative que nous saluons.

La Côte d'Ivoire a besoin que tous ses fils et filles se parlent, s'accordent pour l'avenir de notre pays, notre bien commun.

Nous donnons particulièrement la palme d’or au Président Soro Guillaume qui, en allant vers son frère, montre ainsi son sens élevé de la responsabilité et de la grandeur d’esprit.

Tout Ivoirien parlant de réconciliation, doit Épouser cette logique du « asseyons-nous et discutons ». Nous admirons son abnégation, car il faut le rappeler, depuis qu'il était au gouvernement RHDP, il avait déjà emprunté la voie du pardon.

Aujourd'hui, il rencontre son frère, et nous ne pouvons que souscrire à cette grande action de réconciliation.

Le Cri-Panafricain, depuis 2014, s’était déjà inscrit dans cette dynamique, en s’engageant dans le processus de réconciliation et de rapprochement des Ivoiriens, ce qui explique aujourd’hui par sa présence dans la plate-forme non idéologique initiée par le président Henri Konan Bédié, la CDRP.

Les Ivoiriens ont trop souffert, il faut laisser souffler ce nouveau vent sur notre beau pays. Ces deux hommes l'ont bien compris.

Vive la réconciliation en Côte d’Ivoire