Sports et PME: Mohamed Ali Hachicha honoré par le RECOR Group

L'ambiance était bon enfant à l' hôtel IBIS Plateau le Samedi 23 Novembre 2019. Le Président Directeur Général du groupe Soroubat, Mohamed Ali Hachicha, dont l'investissement cumulé depuis 2015, date de sa prise des rênes de FC San Pédro, avoisine les 10 milliards de f cfa, a été distingué par le RECOR Group.

Le président du Fc San Pedro, Mohamed Ali Hachicha, honoré par le RECOR

Pour le Directeur Général de Recor Elohim Group(REG), Paul César Ehouman, cette distinction est un mobile d’encouragement pour les nombreux efforts fournis par Mr Mohamed Ali Hachicha dans la promotion et le développement des infrastructures sportives.

Car en plus d' avoir rachété le F.C San Pédro, l' homme est en voie d' achever le plus grand centre de formation de football de Côte d' Ivoire pour un coût total de plus de 6 milliards fcfa. Il reçoit pour cela le Grand Prix RECOR du Meilleur investisseur privé dans le domaine des sports et des infrastructures sportives en Côte d’Ivoire.

Le groupe dirigé par Mohamed Ali Hachicha emploie plus de 2300 personnes partout en Côte d'Ivoire, réparties dans plus d'une quizaine d'entreprises créées. Notons que Abdelkarim Bouaziz, Président délégué de F.C San Pédro, a lui aussi, reçu le PRIX du Meilleur dirigeant sportif et management pour l'émergence 2019.

Traoré Fabien, DG du cabinet KVT, Me Zéhouri Bertin Paul Arnaud, Président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité-Côte d’Ivoire(ODAP-CI), et l'artiste Coupé décalé Kérozene Dj ont respectivement reçu le Prix Recor du meilleur consultant dans le domaine du café cacao, le Prix Recor du meilleur agent de développement des régions, et le Prix Recor du meilleur artiste coupé décalé 2019.

La céremonie a été rehaussée par les présences de l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, SEM. Mohamed Nawfel Labidi, du député d'Anyama, l'honorable Siaka Ouattara, d'un représentant du Ministre Epiphane Zoro-Bi et de plusieurs directeurs géneraux du groupe Soroubat.