Décès à Abidjan de l'ancien maire de Yopougon, Doukouré Moustapha

L'ancien maire de la commune de Yopougon, Doukouré Moustapha Hubert Alain, par ailleurs cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), est décédé, ce mardi 26 novembre 2019, a-t-on appris d'une source proche de la famille.

Doukouré Moustapha, ex-maire de Yopougon et cadre du PDCI-RDA, est décédé

C'est la consternation au sein de la grande famille du PDCI-RDA et de l'ensemble des populations la commune de Yopougon. Doukouré Moustapha, ancien maire de la plus grande communede Côte d'Ivoire, s'en est allé ce mardi 26 novembre 2019. L'information tournait en boucle sur les réseaux sociaux depuis ce mardi matin avant d'être confirmée l'après midi. "Tu as mené le bon combat. Le PDCI-RDA et le président Henri Konan Bédié te pleurent. PDCI 24 présente ses condoléances à la famille éplorée", a écrit PDCI-24, la web TV proche du parti d'Henri Konan Bédié.

Le disparu a été maire de la commune de Yopougon de 1985 à 1990 puis de 1995 à 2000 avant d'être remplacé par Gbamanan Djidan Félicien à l'issue des élections municipales sous l'ère Laurent Gbagbo. Depuis lors, toutes ses tentatives pour revenir à ce poste ont été infructueuses. Sa dernière défaite remonte aux élections locales d'octobre 2018 où il est arrivé en troisième position, avec seulement 10,29% des suffrages exprimés derrière l'actuel maire Kafana Koné, 49,08%, et Zié Coulibaly, 27,73%.

Le Dr Doukouré Moustapha est resté attaché à son parti, le PDCI-RDA, après la rupture d'avec le RHDP. C'est un des fidèles hommes d'Henri Konan Bédié, qui vient donc de quitter le monde des vivants.