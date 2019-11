Présidentielle 2020: Le PDCI-RDA prépare la grande offensive

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour le parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA). Le parti d’Henri Konan Bédié qui entend revenir au pouvoir, 20 ans après l’avoir quitté suite à un coup d’Etat militaire, veut mettre toutes les chances de son côté.

Présidentielle 2020: Le PDCI-RDA se prépare à investir le terrain

Après le meeting réussi du 19 octobre dernier à Yamoussoukro, Henri Konan Bédié et le PDCI-RDA se préparent à franchir une autre étape dans leur objectif de reconquête du pouvoir d'Etat en 2020. Et cela passe par une présence accrue sur le terrain. A en croire le secrétaire exécutif en chef du parti, le Pr Maurice Kakou Guikahué, cette vaste campagne devrait consister à remobiliser les cadres et militants du PDCI. « Je lance un appel aux cadres, à tous les mouvements de soutien, c’est le moment de descendre sur le terrain auprès des délégués avec nos militants pour les aider », a lancé le Pr Maurice Kakou Guikahué au siège du PDCI-RDA à Cocody.

Le mois de janvier 2020 étant la période choisie pour le démarrage des actions de terrain en prélude à l’élection présidentielle d’octobre 2020, le « capitaine courage » espère compter sur la mobilisation de l’ensemble des cadres du parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny. « On demande aux cadres de quitter les salons, les réseaux sociaux. C’est bon mais c’est le terrain qui va commencer à parler à compter du mois de janvier. Prenons les mois de novembre et décembre pour nous préparer », a-t-il invité.

Guikahué a saisi l'occasion pour prôner la solidarité entre cadres et militants. Il a de même invité les cadres du parti qui ont le plus de moyens à aider les plus démunis à l’établissement de leurs actes de naissance et certificats de nationalité, documents utiles pour l'acquisition de la carte nationale d’identité (CNI). « Aujourd’hui, nous demandons aux cadres du PDCI de se mobiliser, d’aller sur le terrain, d'aider les délégués, d'aider nos parents à avoir leurs pièces administratives pour pouvoir être prêts le jour du vote », a-t-il indiqué.