Musique: Après le "marabout" de Kerozen, voici le "sorcier" de Kedjevara

Lors de son concert qui a eu lieu le vendredi 29 novembre dernier, Kedjevara Dj a découvert un pur talent qu'il a qualifié de ''sorcier'' dans le jargon ivoirien.

Mais qui est le ''sorcier'' de Dj Kedjevara ?

L'une des icônes du Couper décaler, Kedjevara Dj, a donné un concert live le vendredi 29 novembre dernier au palais de la culture de Treichville. Un événement qui a vu la participation effective de plusieurs grands noms de la musique ivoirienne à savoir Debordo Leekunfa, Ariel Sheney, Bebi Philip, Mc One et Dj Mix. Un spectacle qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Le public venu en grand nombre n'a pas eu de regrets puisque le Zouramporio a une fois de plus confirmé qu'il est l'un des meilleurs disc jockey de sa génération.

Cependant, durant le spectacle, une scène a retenu l'attention de tous lors de la prestation de Kedjevara. En effet, le fils de la chanteuse Antoinette Alanny a soumis ses fans à un excercice assez difficile. Il fallait donc donner le titre de l'une de ses chansons à partir d'une seule note vocale. Pensant qu'il était quasiment impossible de donner la réponse exacte à cette question, le boss du label 18 avril production a été grandement surpris de voir un de ses mélomanes révéler que la note vocale provenait de sa chanson ''mboyo''.

''Toi, tu es un sorcier ou bien'', s'est exclamé l'artiste avant de demander à ce jeune fan qui répond au pseudonyme de Willy Loketo, de monter sur le podium pour démontrer qu'il maîtrise effectivement la chanson. Chose à laquelle le jeune Willy Loketo s'est prêté volontiers. Il est donc monté sur le podium et a repris à la perfection le ''Mboyo'' de Dj Kedjevara tout-en se permettant même de faire un clin d'oeil au sponsor officiel du spectacle, Close Up. Émerveillé par la petite démonstration de ce jeune talent, le public a fortement ovationné Willy Loketo qui a également été félicité par Kedjevara Dj.

On espère qu'en tant que producteur d'artistes, Kedjevara pourrait suivre ce jeune pétri de talent qui nous a révélé qu'il est aussi un excellent danseur.