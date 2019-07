Kedjevara Dj se marie et choisit le régime de la séparation de biens

L'artiste ivoirien Kedjevara Dj et la ravissante Touhou Désirée Teyanna se sont unis devant le maire ce samedi 6 juillet 2019.

L'arrangeur, chanteur et producteur Kedjévara dj s'est mis la corde au cou. Yao Parfait, son nom à l'etat civil, a célébré son mariage civil avec la belle Touhou Désirée Teyanna, le samedi 6 juillet 2019, à l'hotel communal de Cocody.

Nos deux amoureux se sont dit oui sous le régime de séparation de biens. Ce qui signifie que tous les biens acquis avant et après le mariage restent la propriété exclusive de leur titulaire. Bien que décrié par de nombreux internautes, ce choix a majoritairement été apprécié par les proches du couple.

'' Pour mieux sécuriser les biens du couple. Il est déconseillé au couple faiseurs d'affaires de s'unir sous le régime de communauté de biens. On ne le souhaite pas, mais si un problème venait à survenir et qu'une saisie venait à être opérée, elle s'étendrait sur les biens des deux. D'où cette prudence qui en réalité découle de l'option séparation de biens pour ce type de couple'' a révélé un proche de Kédjevara dj quand un autre affirmait que '' on ne se marie pas pour de l'argent... Je suis trop fier pour leur couple''.

Cet événement heureux a également été marqué par la présence d'une pléthore de stars. L'on peut citer entre autre la mère de Kedjevara dj, Antoinette Alanny et sa fidèle amie, Tina Glamour, la mère d' Arafat dj, le jeune rappeur Mc One, Dj Moasco, Thiesco le sultan.

Certains artistes qui étaient absents n'ont pas manqué d'envoyer des messages de félicitations aux nouveaux mariés. " Félicitations et meilleurs vœux pour votre mariage. Puissent la joie et le bonheur venir et rester avec vous dans votre nouvelle vie à deux. Meilleurs souhaits pour une vie toute en couleurs. Tous mes vœux de bonheur.️ Mais mon frère j’ai quand même mal au cœur parce que je voulais être là aussi. Vous êtes vraiment magnifiques", a publié Claire Bahi sur les réseaux sociaux.

La rappeuse Nash, dans son jargon habituel, a adressé ses félicitations à Kedjevara Dj '' Le môgô et son mousso là dja hein. Wai ça donne envie de frouly wallaye c'est trop chic. Bravo mon frère kedjevara . Tu es un vrai gars . Godani bognan votre marigo. Les malos là, on vous rehade seulement! Ne mariez pas les gens hein restez là à nous trafiker hein un matin vous allez nous voir en robou avec kelkun ,gabouè la!'' a-t-elle publié sur son compte facebook. Autrement dit'' le monsieur et sa femme sont beaux. Ça me donne l'envie d'en faire autant. Bravo mon frère kedjevara Dj. Tu es un vrai gars. Beaucoup de bénédictions pour votre mariage. Les hommes malhonnêtes, restez là à nous berner, un jour, vous allez nous voir à la mairie avec quelqu'un d'autre''.