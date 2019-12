Côte d’Ivoire: Un haut lieu de prostitution démantelé à Cocody-Angré

La prostitution a pris une autre forme avec l’avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), notamment Facebook, Twitter, WhatsApp et autres.

Prostitution: Deux proxénètes de 24 et 35 ans interpellées par la Brigade mondaine

La Brigade mondaine de la Préfecture de police d’Abidjan, vient de frapper un grand coup dans la lutte contre la prostitution. Deux (02) proxénètes actives sur les réseaux sociaux ont été mises aux arrêts. Les nommées Kouassi C, 35 ans, Ivoirienne, et N'guessan Adjoua G, 24 ans, Ivoirienne, ont été interpellées par les collaborateurs de madame le Commissaire de Police, Kamagaté TATA, et mises à la disposition de la justice.

Selon la Direction générale de la Police nationale, c’est suite à une plainte portée par une victime d'exploitation sexuelle, que la Brigade Mondaine, après investigations, a interpellé la nommée Kouassi Christiane le 27 novembre 2019 aux environs de 16 heures dans une résidence meublée à Cocody-Angré. Celle-ci a été trouvée en compagnie de trois (03) jeunes filles dont l'âge varie entre 19 et 35 ans.

Il est ressorti des auditions, que la susnommée a loué la résidence à 25 000 FCFA par jour, et a recruté des filles qui se prostituent à son profit. A ces dernières, elle a promis la somme de 10 000 FCFA par jour quelque soit le nombre de clients satisfaits. Son procédé: c'est à la suite d'annonces faites sur un site internet que les hommes entrent en contact avec elle. Toutes ces filles vulnérables du fait de leurs conditions de vie précaire sont ainsi exploitées par leur concitoyenne.

Quant-à la nommée N'guessan Adjoua G, elle a été citée par une des jeunes filles âgée de 19 ans retrouvée dans la résidence. Elle l'avait recrutée à Bouaké pour la livrer à la prostitution à Abidjan. « La Brigade Mondaine informe les populations qu'aujourd'hui, c’est la tendance vu que dans les rues, les racoleuses sont incessamment traquées. Les citoyens sont donc invités à dénoncer ces actes inhumains », exhorte la Direction générale de la Police nationale.