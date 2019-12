Ballon d'or africain 2019: Nicolas Pépé et Wilfried Zaha éliminés

Aucun ivoirien ne pourra être ballon d'or africain cette année. Les deux attaquants ivoiriens, Nicolas Pépé et Wilfried Zaha ont été écartés de la liste des 10 joueurs retenus pour le titre.

Wilfried Zaha et Nicolas Pépé ne seront pas ballon d'or cette année

Aucun ivoirien ne pourra être désigné ballon d'or africain cette année. Les deux chances de distinction de la Côte d'ivoire que sont Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, présents parmi les 20 joueurs africains retenus pour le titre de « Joueur africain de l’année », ne figurent pas dans la short-list des 10 joueurs, rendue publique sur le site de la CAF ce mercredi 4 décembre 2019.

Une décision quelque peu logique puisque Nicolas Pépé, après une saison stratosphérique avec Lille où il a enregistré 22 buts et 13 passes décisives, est complètement passé à côté de sa Coupe d'Afrique en Égypte. De plus, son début de saison avec son nouveau club, Arsenal, est plus que décevant. De son côté, Wilfried Zaha considéré par de nombreux observateurs comme l'un des meilleurs ailiers de la Premier League anglaise, paie certainement le lourd tribu d'évoluer dans un club comme Crystal Palace qui joue les seconds rôles dans le championnat anglais.

Sa belle prestation à la Can 2019 n'a pas suffi pour qu'il soit dans le top 10 des meilleurs joueurs africains de la Confédération africaine de football. En revanche, on retrouve dans le top 10, des talentueux joueurs tels que le colosse et quasi infranchissable défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly, les deux buteurs de Liverpool, le sénégalais Sadio Mané et l'egyptien Mohamed Salah. A ceux là, s'ajoute l'ailier gauche de Manchester City et champion d'Afrique en titre avec l'Algérie, Riyad Mahrez, qui était nominé au Ballon d’Or de France Football.

Le titre de « Joueur africain de l’année » sera decerné le 7 janvier 2020 à Dakar lors des Awards de la CAF. L’ Egyptien Mohamed Salah est le double tenant de cette distinction.

Le top 10 des meilleurs joueurs africains de l’année 2019

André Onana (Cameroon & Ajax)

Hakim Ziyech (Morocco & Ajax)

Ismail Bennacer (Algeria & AC Milan)

Kalidou Koulibaly (Senegal & Napoli)

Mohamed Salah (Egypt & Liverpool)

Odion Ighalo (Nigeria & Shanghai Shenhua)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Arsenal)

Riyad Mahrez (Algeria & Manchester City)

Sadio Mane (Senegal & Liverpool)

Youcef Belaili (Algeria & Ahli Jeddah)