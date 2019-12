Ça ne va pas entre les femmes du Couper décaler: Vitale accuse

La chanteuse ivoirienne, Vitale, avait récemment annoncé la création d'une association regroupant les femmes du Couper décaler. Moins de trois après cette annonce, La go vitaminée a finalement suspendu ladite association.

Vitale "ferme" l'association des femmes du Couper décaler

Afin de permettre aux femmes du mouvement Couper décaler de parler d'une même voix, la virevoltante chanteuse ivoirienne, Bomisso Nadège alias Vitale, avait mis sur pied, il y a quelques mois, une association à laquelle avait adhéré Bamba Ami Sarah avec qui Vitale a souvent eu des démêlés. Une association qui devrait donc marquer l'union, la solidarité et l'entraide entre les femmes du Couper décaler. Carina Style, la Congolaise, Sandia Chouchou et bien d'autres artistes féminins avaient toutes approuvé l'initiative de la Beyoncé d'Afrique tout en confirmant leurs adhésions à cette association.

Quelques mois seulement après la création de l'association des femmes du Couper décaler, des mésententes et incompréhensions subsistent déjà; ce qui a donc contraint l'initiatrice de ce projet, Vitale, à suspendre cette organisation qui n'était qu'à l'état embryonnaire. S’exprimant sur le sujet, Vitale a dévoilé les principales raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision.

« J’ai eu l’impression à un moment donné de forcer les choses. Je ne sentais pas une réelle implication des unes et des autres. C’est encore les mêmes habitudes d’hypocrisie. Il y a certaines qui se donnaient des airs, qui veulent montrer aux autres qu’elles sont arrivées, qu’elles ont une certaine supériorité. Et moi, c'est des choses que je ne supporte pas. J’ai décidé de mettre un terme à tout ça et dissoudre le mouvement. C’est mieux ainsi», a laissé entendre la chanteuse couper décaler sur les ondes de Vibe radio.