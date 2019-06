Couper décaler : Vitale, attention aux provocations

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

La chanteuse Couper-decaler, Vitale, est souvent impliquée dans des scandales qui peuvent contribuer à salir son image. Plusieurs mélomanes du couper decaler, pensent que ses tenues sexy et son style provocateur sont à la base de ses différentes mésaventures.

Vitale victime de ses tenues indécentes et son style trop sexy

Vitale, l’artiste couper-décalé que certains appellent la Beyoncé d'Afrique est une artiste talentueuse. Ses déhanchements sur scène ne laissent personne indifférent, surtout les hommes. Cependant l'artiste est le plus souvent impliquée dans des affaires qui peuvent contribuer à ternir son image.

Pour rappel, Vitale a été à plusieurs reprises soupçonnée d'entretenir des relations sexuelles avec certaines personnalités du showbiz telles que le Molare, sans oublier certains footballeurs comme Aristide Bancé et bien d'autres. Des informations niées par la chanteuse Couper-décaler. De plus, elle s'est vu refuser à plusieurs reprises le visa d'entrée en France, et ce, sur une période de 4 ans, parce qu'un promoteur de spectacle en Europe, a qui elle aurait refusé les avances, pour se venger, aurait envoyé un courrier la dénigrant à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Vitale est traitée de prostituée de luxe par le dragueur éconduit. Une affaire qui a été heureusement résolue puisque l'artiste a obtenu son visa pour une tournée européenne.

Ce lundi encore, alors que la tournée européenne s'achemine vers sa fin, la « Beyoncé d'Afrique » a affirmé, via les réseaux sociaux, avoir échappé a une tentative de viol de la part d'un homme qui selon elle, s'est fait passer pour un prophète. Mais cette information n'a surpris personne dans le petit monde des internautes. Pratiquement tous tiennent pour unique responsable l'artiste elle-même. En effet, Vitale est régulièrement indexée pour ses tenues toujours plus légères laissant entrevoir ses rondeurs et surtout pour sa façon de danser qui vient compléter le tableau.

''Tu ferais mieux de revoir ta manière de prester sur scène. On a parfois l'impression que tu cherches à susciter l'érection au niveau des hommes, et quand c'est comme ça, tout le monde cherche à te découvrir, même les hommes de Dieu ne peuvent résister, la chair est faible'', a commenté un de ses followers sur Facebook.