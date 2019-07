Couper décaler : Vitale met le feu dans le foyer de Bamba Ami Sarah

La chanteuse Couper decaler, Vitale, a fait des révélations sur Souleymane Kamagaté, le mari de Bamba Ami Sarah. Des informations qui risquent de détruire le foyer de l'ex star tonnerre.

Dans une interview vidéo accordée à Ivoire Musique Tv, la très remuante chanteuse ivoiriene, Vitale, est revenue sur le litige qui l'a opposée il y a quelques mois à sa collègue du Couper decaler, Bamba Ami Sarah. La Beyoncé d'Afrique a affirmé avoir été trahi par Bamba Ami Sarah, qui s'est mise en relation avec son ex petit ami, Souleymane Kamagaté alias l'homme Saga.

''Bamba Ami Sarah était comme une soeur pour moi, et la voir avec mon ex, m'a vraiment choquée. Je me suis sentie trahie parce que moi je ne peux jamais sortir avec l'ex petit ami de ma camarade'', a declaré Vitale avant d'ajouter que l'homme Saga étant en couple avec l'ex star tonnerre, serait revenu à nouveau vers elle pour lui faire des avances. Chose qu'elle n'a pas accepté. ''Ce n'est pas parce que je veux revenir avec Souleymane Kamagaté, puisqu'après notre relation, il est revenu vers moi mais je lui ai dit que ce n'est plus la peine parce qu'il est déjà avec Bamba Ami Sarah'', a ajouté Bomisso Nadège.

Ces affirmations de la Beyoncé d'Afrique ont mis le prince charmant de Bamba Ami Sarah dans tous ses états. Et la réplique de ce dernier ne s'est pas fait attendre. Dans une série de publications sur son compte facebook, l'homme Saga a mis en garde Bomisso Nadège. ''Ne prononce plus mon nom dans une interview. Ne dis plus jamais que moi Souleymane Kamagaté, j' ai essayé de revenir avec toi. Ne tente plus même sinon je vais te démonter... Je n'ai pas changé. Je me suis calmé. Quand on est heureux dans sa nouvelle relation, on ne parle plus de son ex'', a déclaré le promoteur de spectacle.

Avant de donner plus de précisions: ''la seule fois que je suis venu chez toi, c'est quand les étudiants d'une grande école en zone 4 m'ont sollicité pour un parrainage. Je suis allé avec eux chez toi pour te demander de venir les soutenir et j'allais te payer le carburant. Tu as voulu sauter sur moi pour m'embrasser, j'ai refusé. tu m'as dit: " j'étais enceinte de toi, tu n as pas accepté. J'ai enlevé et c'est pour Bamba Ami sarah, tu as accepté", a ajouté Souleymane Kamagaté.

Par ailleurs, Souleymane Kamagaté a affirmé avoir mis un terme à son aventure avec Bamba Ami Sarah. ''Ce qui m a poussé à bout, c'est que celle même qui partage ma vie, a osé douter de moi. Elle a préféré croire l'autre plutôt que de me croire jusqu'à me demander des comptes. J'annonce officiellement que je suis très libre désormais. Quand on n'a pas confiance dans une relation, on se libère'', a-t-il publié.