Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 9 décembre 2019

Lundi 9 décembre 2019, la titrologie ou la revue de la presse ivoirienne est marquée par deux événements majeurs : le meeting du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et le décès de Charles Koffi Diby.

Titrologie, le RHDP investit Yakro, Charles Diby rend l'âme

Relativement au meeting du RHDP à Yamoussoukro, en hommage à Félix Houphouët-Boigny, L'Essor ivoirien, reste convaincu que "Ouattara et Ahoussou mettent le PDCI au tapis". Et pourtant, dans sa titrologie, Le Nouveau Réveil, confie que "le RHDP échoue là où le PDCI a fait le plein". Soir Info, nous précise qu'à cet important rendez-vous politique, un "militant du RHDP" a été "tué" et de nombreux "blessés" ont été signalés. Malgré cette fausse note, Le Patriote, met en exergue le "déferlement humain à Yamoussoukro", un événement "jamais vu" en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, Notre Voie, nous explique "comment Ouattara a failli tout gâcher" au meeting de Yamoussoukro. Selon Le Rassemblement, "tout est accompli pour les houphouëtistes !"

Le Temps, préfère nous rapporter qu'au cours de ce meeting, les notables Baoulé ont fait des révélations. Le journal d'opposition souligne que "la famille d'Houphouët abanndonne Ouattara". Il nous apprend que pendant ce temps, "le parti de Gbagbo marque le terrain". La titrologie de Le Jour, revient sur "le film d'un rassemblement qui bat tous les records de mobilisation".

Le décès de Charles Koffi Diby, survenu le samedi 7 décembre 2019, alimente également l'actualité ivoirienne. L'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est décédé à Abidjan. L'Inter, nous révèle ce que le disparu "a confié sur sa maladie". "J'ai vécu des moments difficiles", avait déclaré Charles Koffi Diby. Le Patriote, porte la triste nouvelle de la mort de Charles Koffi Diby à sa Une. L'Expression, salue la mémoire "d'un grand serviteur de l'Etat". "La nation rend hommage à Charles Koffi Diby", titre Générations Nouvelles, dans sa parution du lundi 2 décembre 2019.

Le Quotidien d'Abidjan, dit tout sur "l'état de santé de Gbagbo" suite à ses premières images publiques.