Chute d' Alassane Ouattara à Yakro : Ce qui s'est réellement passé

Le meeting du RHDP à Yamoussoukro en hommage à Felix Houphouët-Boigny a été émaillé par un incident qui continue de susciter de nombreux commentaires. Il s'agit du président Alassane Ouattara qui a trébuché, alors qu'il partait rejoindre le podium pour son discours.

Alassane Ouattara, une chute diversement interprétée

Samedi 7 août 2019, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié) organisait un grand meeting en hommage à son référent politique, feu le Président Félix Houphouët-Boigny. La place Jean-Paul II de Yamoussoukro était bourrée de militants du parti au pouvoir, venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour faire une démonstration de force, à 10 mois de l'élection présidentielle de 2020.

Aussi, Alassane Ouattara, Président de la République, par ailleurs président du parti unifié RHDP, encensé par ses militants et sympathisants, s'était levé de son siège pour s'adresser à multitude venue l'écouter. Et c'est bien là que l'incident s'est produit. Alors qu'il était escorté par sa garde rapprochée vers le podium, le Chef de l'Etat a trébuché et failli tomber. Mais dans une promptitude exceptionnelle, les gardes ont aussitôt relevé le Président Ouattara, qui a rejoint le podium et livré son message, comme si de rien n'était. Il y a donc eu plus de peur que de mal, dira-t-on.

La nouvelle s'est cependant emparée de la toile, chacun s'en allant de sa version des faits et de son commentaire. Une chef traditionnel Baoulé, témoin oculaire de la scène, a déclaré : "Ouattara tombe à Yamoussoukro, le jour de l'anniversaire de la mort d'Houphouët, ce n'est pas bon signe." Mais, il n'y a pas de quoi à s'alarmer, d'autant plus qu’une personnalité qui trébuche, cela peut arriver partout et à tout moment. Qui ne se souvient pas de la chute de Fidel Castro, le révolutionnaire cubain, ou encore d'Hillary Clinton, la candidate malheureuse à la Présidentielle américaine ?

Cliquez sur ce lien pour voir la scène : https://www.facebook.com/Tom777Sawyer/videos/1400450256780735/