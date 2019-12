Retour de Guillaume Soro le 22 décembre: Ce qui se prépare à Abidjan

Hors du pays depuis le 30 mai 2019, Guillaume Soro sera de retour en Côte d'Ivoire à l'avant-veille de Noël. L'information a été donnée, ce mercredi 11 décembre, par Alain Lobognon, lors d'une conférence de presse.

Imminent retour de Guillaume Soro à Abidjan pour la conqûete du pouvoir

Guillaume Soro est en Europe depuis plus de six mois. À travers des Crushs Parties, des rencontres avec des personnalités européennes et autres interviews, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a fustigé le régime d'Alassane Ouattara qu'il accuse de porter atteinte aux libertés individuelles et collectives des Ivoiriens.

Aussi, après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2020, le Président de Générations et Peuples solidaires (GPS) s'active pour se bâtir un électorat conséquent à travers l'inscription sur sa plateforme en ligne.

À dix mois de ce scrutin à haut risque, Soro Guillaume est déterminé à descendre dans l'arène pour affronter ses adversaires. À cet effet, il compte rentrer au pays avant la fin de l'année, après son séjour en Guinée où il participera à une cérémonie de remise de prix à des artistes africains, ainsi qu'une Crush party à Conakry.

La date du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien Premier ministre ivoirien est désormais connue. Alain Lobognon, l'un de ses fidèles lieutenants, a déclaré devant la presse, ce mercredi : "Nous avions promis vous donner la date officielle de ce retour tant attendu." Chose promise, chose due, dit l'adage. Le Député de Fresco révèle que "le Président Guillaume Soro, après un semestre, loin de sa terre natale, sera donc de retour en Côte d’Ivoire le 22 décembre 2019".

L'ancien Chef du Parlement rentre donc au pays pour "préparer, participer et remporter cette élection présidentielle". Il entend par ailleurs "contribuer à la construction de cette nation embryonnaire par la consolidation de la Paix".

Le Parlementaire appelle donc les partis d'opposition, notamment le FPI, le MVCI, le PDCI-RDA, le RACI, le RHDP ou l’ANC à mettre de côté leurs divergences et à faire bloc pour aller titiller le régime d'Alassane Ouattara. Il invite par ailleurs les Ivoiriens à se mobiliser pour "réserver un accueil chaleureux" à Soro Guillaume.

Notons que ce retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire intervient à la même date que la visite du président Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. Simple coïncidence ou stratégie politique bien peaufinée par les Soroïstes ? Bien malin qui pourra le dire.