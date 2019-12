En route pour Abidjan, Guillaume Soro en embuscade à Conakry ?

Absent de la Côte d'Ivoire depuis plus de six mois, Guillaume Soro est annoncé en Guinée-Conakry où il participera à une remise de prix au meilleur chanteur africain. L'ancien Président du Parlement ivoirien pourrait faire son retour au bercail après cette cérémonie en Guinée. C'est du moins ce que révèle l'un de ses proches.

Après ses pérégrinations, Guillaume Soro de retour en Côte d'Ivoire ?

Retranché en Europe depuis belle lurette, Guillaume Soro s'est lancé dans un véritable corps à corps avec ses militants et autres sympathisants vivant sur le vieux continent, à travers ses Cruchs parties. Une sorte de précampagne au cours de laquelle l'ancien Président de l'Assemblée nationale ne manque pas de lancer des piques au régime d'Alassane Ouattara. Lors de l'étape espagnole, le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) indique avoir échappé à une arrestation nocturne. N'empêche qu'il a poursuivi ses tournées dans les grandes capitales européennes.

Après toutes ces tournées sur le vieux continent, Soro Kigbafori Guillaume est annoncé en Guinée pour prendre part à "TOP 5 de Guinée", une cérémonie de remise de cinq prix majeurs, dont le Trophée Guillaume Soro, à des artistes africains, le 14 décembre 2019. Dès le lendemain 15 décembre, le Président du Comité politique organise une Crush party à Conakry.

Après cette étape, Guillaume Soro entend rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ce retour est mis en doute par bon nombre de ses compatriotes qui redoutent une altercation avec le régime Ouattara. "La Constitution ivoirienne interdit l’exil, et le premier garant du respect de la Constitution, c’est le président Alassane Ouattara. Pourquoi resterais-je en exil ?", avait lancé le Député de Ferkessédougou pour rassurer ses proches sur son retour, avant de lancer, de façon plus formelle : "Je rentre à Abidjan bientôt."

Des sources qui lui sont proches viennent donc de confirmer l'annonce de Guillaume Soro en indiquant qu'il rentrera en Côte d'Ivoire juste après son séjour guinéen. L'on s'interroge cependant à quelle sauce sera mangé l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, d'autant plus que le fossé se fait de plus en plus grandissant entre pro-Ouattara et pro-Soro. En témoignent les escalades verbales qui fusent çà et là.