Un proche de Guillaume Soro s'insurge contre la nouvelle CEI

Alphonse Soro, proche collaborateur de l'ancien chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro, a évoqué sur la page Facebook de son parti, la seule condition succeptible de garantir la tenue d'élections crédibles et apaisées en Côte d'Ivoire.

Election démocratique possible avec la nouvelle CEI ?: La réaction d'Alphonse Soro, proche de Guillaume Soro

La nouvelle Commission électorale indépendante (CEI) installée debut octobre dernier est au centre d'une grosse polémique à quelques dix mois de la tenue du prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Parmi les contestataires de la configuration de l'institution en charge de la conduite du processus électoral, figure en pôle position, Guillaume Soro dont des proches ne manquent aucune occasion pour fustiger cette CEI.

Sur la page Facebook de l' Alliance nationale pour le changement (ANC), une formation politique proche de Soro, Alphonse Soro a donné son opinion sur cette question qui retient l'attention de tous. "Une CEI sans des représentants du GPS, du PDCI et du FPI, ne peut pas garantir la paix et des élections démocratiques en 2020", a clairement affirmé l'ancien conseiller du Premier ministre Amadou Gon.

Faisant allusion à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, Alphonse Soro a invité les uns et les autres à ne point faire fi de ce qu'il s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. "Il ne faut pas oublier notre passé et créer les conditions d’une nouvelle crise en Côte d’Ivoire », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, une violente crise politico-militaire avait éclaté au lendemain de l'élection présidentielle de 2010-2011, faisant plus de 3000 morts, selon un bilan officiel des Nations-Unies. A l'approche de la prochaine présidentielle fixée au 31 octobre 2020, des observateurs de la vie politique nationale, décèlent déjà des prémices d'une crise similaire à celle connue, il y a un peu plus de 8 ans. Les tensions qui ont lieu autour du processus électoral justifient, à les en croire, leurs craintes.