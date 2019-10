Alphonse Soro se déchaine : "Le RHDP ne pèse rien et rien"

Alphonse Soro, président de l' APC (Alliance pour le changement, parti politique d'opposition), est convaincu de la chute du pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en octobre 2020. Pour ce proche de Guillaume Soro, le parti dirigé par Alassane Ouattara ne pèse absolument rien sur la scène politique ivoirienne.

Alphonse Soro tacle le RHDP d' Alassane Ouattara

La prochaine élection présidentielle est prévue en octobre 2020. Guillaume Soro a déjà annoncé sa candidature à la succession d' Alassane Ouattara. Le député de Ferké a par ailleurs procédé au lancement de GPS (Groupements et peuples solidaires), le mouvement qui aura pour mission de le conduire au Palais présidentiel. L'ancien président de l'Assemblée nationale aura face à lui ses anciens alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. La coalition au pouvoir revendique la majorité sur le terrain politique.

Cette thèse est battue en brèche par Alphonse Soro, l'un des fidèles de Guillaume Soro. Le président de l' Alliance pour le changement ne croit aucunement à la force politique du RHDP, qui à coup sûr, soutient-il, quittera le pouvoir en octobre 2020. "Nos adversaires sont ceux qui veulent avoir l’héritage, qui veulent succéder à Alassane Ouattara sans combattre. Mais qu'ils sachent que nous avons les arguments pour répondre à toutes les provocations. Le RHDP ne pèse rien et rien. La victoire nous appartient en 2020. En 2020 RHDP C’est '' BORIBANAN '''", a publié Alphonse Soro sur les réseaux sociaux le mercredi 23 octobre 2019.

Il faut savoir que l' APC d' Alphonse Soro, anciennement dénommé ANC (Alliance nationale pour le changement), s'est muée en parti politique en mars 2019. "L'APC se transforme en parti politique au terme d'une assemblée générale extraordinaire et annonce son soutien indéfectible à Guillaume Soro dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020", avait affirmé son président.

Ancien membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), Alphonse Soro a joué un rôle au sein des ex-Forces nouvelles en gérant l'administration civile, humanitaire, politique et sociale des zones sous contrôle de la rébellion ivoirienne. Il a été conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de démissionner quand éclate la crise entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara.