Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 12 Décembre 2019

La Titrologie de ce 12 décembre 2019 est marquée par l'annonce de la visite de travail d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire. A la même date Guillaume Soro annonce son retour au pays, et le tandem PDCI-FPI organise un giga meeting pour faire pression sur le pouvoir.

Titrologie : Congés anticipés, déjà 3 élèves tués

En cette fin d'année 2019, l'actualité politique en Côte d'Ivoire est très bouillonnante. La Titrologie de ce jeudi a pour ce faire mis en avant un évènement majeur, celle de l'arrivée du Président français à Abidjan. "Emmanuel Macron à Abidjan du 20 au 22 décembre", titre L'Essor ivoirien. Mais cette visite ne sera pas de tout repos, car Générations nouvells, croit savoir que "Macron est attendu à Bouaké par un peuple meurtri et révolté". Pour Le Nouveau Réveil, "21 et 22 décembre, deux dates à suspense à Abidjan".

Ces deux dates retiennent d'autant plus les attentions, que "Bédié et Gbagbo préparent quelque chose". Il s'agit bien du giga meeting organisé à la place Ficgayo de Yopougon par la coalition de l'opposition constituée du PDCI et du FPI. Le Nouveau Courrier délare pour sa part que "Laurent Gbagbo envoie un message à Macron". De même, après six mois d'absence, "Soro rentre le 22 décembre" annonce L'Inter. Mais Le Jour Plus, croit savoir que "La descente aux enfers continue pour Guillaume Soro".

Le fléau des congés anticipés dans le milieu scolaire prend une tournure dramatique. "Barbarie à l'école, trop de violences, hélas, le pire est arrivé !", barre à sa Une, Le Rassemblement, avant de s'interroger : "3 morts, à qui la faute ?". Et Soir Info, de poursuivre dans le décompte macabre : " 3 morts en 10 jours, 80 interpellations et une soixantaine de déférés". Pendant ce temps, dans le Moronou, "Affi N'Guessan équipe les lycées et collèges", croit savoir Notre Voie.

Le président américain Donald Trump a décidé de s'intéressé de près au processus électoral en Côte d'Ivoire. "Les Etats-Unis s'invitent dans le débat", révèle Le Mandat. Pour l'enrôlement à la nouvelle CNI biométrique, "Ouattara donne le bon exemple", titre L'Expression. Le Jour Plus, explique "Tout sur le déroulement de l'opération". "Des choses bizarres se passent à la CPI", dénonce Le Quotidien d'Abidjan.

Pour la note sportive de la titrologie de ce jour, Super Sport, indique "Pépé et Arsenal à l'assaut du Standard". Pour le mercato hivernal, "Lampard force sur Zaha avec 42 milliards", "Westham avance ses pions pour Kessié".