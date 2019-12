Coups de feu à la gendarmerie d’Agban: Ce qui s’est passé

Des détonations ont été entendues dans la nuit du mercredi 11 décembre 2019 au niveau de la gendarmerie d’Agban.

Le Ministre Vagondo fait des précisions sur les détonations à Agban

Dans le cadre de son programme de préparation et d’entraînement des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), l’armée ivoirienne exécute régulièrement des exercices militaires. C’est dans cette optique d’ailleurs que le 16 octobre 2019, un exercice militaire dénommé « TOUCAN 2019 », ayant vu la participation d’environ 300 soldats, a eu lieu dans la région de Yamoussoukro entre l’aéroport et l’Ecole des Forces Armées de Zambakro.

Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions avaient été entendus. De même, des véhicules et engins blindés mobilisés pour la circonstance, avaient sillonné les axes routiers avoisinants en plus des aéronefs engagés dans les airs. A chaque fois, l’Etat-Major Général des Armées a rassuré les populations que ces entraînements ne perturbent pas leurs activités et les invitait, par conséquent, à vaquer tranquillement à leurs occupations.

Les exercices commandos effectués mercredi à Agban, entrent dans ce cadre. C’est ce que dit le général Diomandé Vagondo, Ministre de la Sécurité, dans un bref message publié dans la nuit du mercredi. « Nous informons les populations que des exercices commandos se déroulent à Agban. Dans ce cadre, des détonations pourront être entendues. Nous vous rassurons et prions de ne pas céder à la panique. Nous réitérons nos excuses pour les éventuels désagréments», a-t-il rassuré.