RHDP: Ce que Ouattara a dit de Bédié aux chefs Baoulé de Yakro

Le chef de l'État Alassane Ouattara, a reçu, vendredi 6 décembre 2019 à la résidence présidentielle de Yamoussoukro, environ 3000 têtes couronnées de la chefferie Baoulé.

Ouattara dit tout sur ses relations avec Bédié devant les chefs Baoulé

Le président de la République a, à cette occasion, fait mention de l'état de ses relations avec Henri Konan Bédié, son ancien allié au sein du groupement politique, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). À écouter le patron de l'exécutif ivoirien, les relations entre son "ainé" Henri Konan Bédié et lui, ne sont pas aussi catastrophiques comme certains pourraient le faire croire. "Il n'y a pas de palabres entre mon ainé et moi. Il ne saurait y avoir", a-t-il rassuré.

Alassane Ouattara a rappelé à ses hôtes que le RHDP, groupement politique, a été créé avec la participation d'Henri Konan Bédié en mémoire à feu le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Pour lui, même s'il y a des divergences d'opinions entre eux, "tous les houphouëtistes doivent avoir la même vision politique". "Les enfants d’Houphouët doivent être ensemble. Nous ne pouvons pas faire confiance aux gens qui lui ont rendu la vie impossible", a martelé le président du RHDP.

Henri Konan Bédié s'est désolidarisé de son ancien allié Alassane Ouattara depuis un peu plus d'un an du fait d'incompréhensions au sujet de l'alternance politique en 2020. Le Sphinx de Daoukro s'est depuis lors rapproché du parti de Laurent Gbagbo, ex-opposant à Houphouët-Boigny, en vue de former une nouvelle coalition pour faire perdre le pouvoir au régime Ouattara à l'élection de 2020.

Les deux hommes se disputent depuis lors la légitimité de l'héritage politique laissé par le père fondateur de la Côte d'Ivoire. À en croire Alassane Ouattara, cet héritage ne se trouve nulle part qu'au RHDP parti unifié. "Je souhaite demander à tous ceux qui se considèrent houphouëtistes d’être au RHDP parce que c’est la maison d’Houphouët", a-t-il dit. Les têtes couronnées ont reçu quitus pour une mission de dialogue avec le président du PDCI-RDA.