L'Africa bat l'Asec et veut être champion de Côte d’Ivoire: Les raisons

Après la victoire de l'Africa Sports devant l'Asec Mimosas lors de la 11e journée de la ligue1 ivoirienne, le président de la section football du club vert et rouge, Antoine Bahi, a promis de ramener le titre cette saison.

Antoine Bahi pense que l'Africa Sports sera champion cette saison

Le derby ivoirien entre l'Africa Sports et l'Asec Mimosas le samedi 14 février 2019, a tourné à l'avantage des Verts et rouge qui se sont imposés sur la plus petite des marques (1-0).

Un but inscrit par Ousmane Diallo sur un penalty transformé à la 64e minute de jeu. Une victoire qui met fin à 5 ans d’invincibilité de l’ogre Mimosas. Ce qui a réjoui les joueurs de l'Africa Sports qui ont explosé de joie après le coup de sifflet final.

Heureux de cette belle victoire obtenue à l'issue d'un match âprement disputé, le président de la section football de l'Africa Sports, Antoine Bahi, est descendu aussitôt sur la pelouse pour féliciter ses poulains. Confiant pour la suite du championnat, il a affirmé que ses poulains decrocheront le titre cette saison.

''Malgré toute cette crise qui a secoué l'Africa Sports, vous voyez que depuis le début du championnat, nous ne sommes pas ridicules. Nous avons fait une série de matchs nuls. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre éternel rival qui est l'Asec Mimosas. Nous les avons chicottésélectionné. Je pense que nous serons champions'', a-t-il soutenu.

Pour le coach des Aiglons, Jean Christophe Gratecap, la priorité actuelle n'est pas le titre de champion mais plutôt un environnement de travail adéquat pour une équipe comme l'Africa Sports.

''Le titre de champion ? Non, il ne faut pas aller trop vite. Moi, je vous dis pour que l'Africa retrouve le haut du tableau, il faut que nous nous entrainions régulièrement. Il faut que nous ayons une base où on peut aller s'entraîner tous les jours, le matin et l'après midi", a-t-il déclaré.

Quant au buteur des Aiglons, Ousmane Diallo, qui est d'ailleurs l'un des doyens de cette équipe vert et rouge, il a promis que l'Africa montrera un autre visage pour la suite du championnat.

"Je suis très content de cette victoire parce que depuis 5 ans que je suis à l'Africa, je n'ai jamais battu l'Asec. Et là, c'est comme si on venait de briser le mauvais sort. Mais nous n'allons pas trop célébrer cette victoire. Parce que nous devons gagner les deux derniers matchs de la première partie du championnat afin de retrouver le podium. Ce qui va nous permettre de mieux aborder la deuxième phase", a soutenu le ''tueur'' des Mimosas.

Notons que l'Africa Sports se classe désormais à la 6e place au classement avec 16 points (+1) quand l'Asec reste au 2e rang avec 18 points (+6).