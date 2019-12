Côte d'Ivoire: Le derby Asec-Africa renaît de ses cendres

L'Asec Mimosas et l'Africa Sports s'affrontent ce samedi dans le cadre de la 11e journée de la Ligue1 ivoirienne, et l'engouement autour de cette rencontre, semble un peu plus différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir ces 10 dernières années.

L'Asec et l'Africa s'affrontent ce samedi au Felicia

Autrefois le derby Asec Mimosas-Africa Sports, était vécu de façon intense par les supporters ivoiriens. Il y avait tant de tractations et de spéculations autour des différentes rencontres opposant les deux clubs les plus influents de la Côte d'Ivoire.

On se souvient encore du nombre impressionnant de convois en provenance de plusieurs villes de l'intérieur du pays pour prendre part aux rencontres Asec-Africa qui se jouaient généralement au Felicia.

''Déjà autour de 10 heures, le stade était plein à craquer. Il fallait se lever très tôt pour avoir une place au stade. C'était ''la guerre'' entre les supporters. On se défiait. C'étaient aussi des moments de fête", rapporte un doyen nostalgique du bon vieux temps.

Cependant force est de constater que ces 10 dernières années, le derby Asec-Africa a véritablement perdu de sa saveur. Les rencontres opposant les deux grandes équipes du championnat ivoirien, n'intéressent plus personne et se jouent quasiment devant des gradins vides.

Ce samedi 14 décembre 2019, l’Africa Sport et l’Asec Mimosas vont s’affronter au stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1 ivoirienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'engouement semble un peu plus différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir durant les 10 dernières années.

Les supporters se préparent activement à pousser leurs différentes équipes à la victoire. Et les intimidations vont bon train sur les réseaux sociaux. Les membres associés et les actionnaires se sont affrontés mercredi sur le plateau de l'émission "C'est midi'' de la RTI. Et chaque partie promet d'empocher les trois points ce samedi.

De plus, certaines célébrités de la musique ont décidé de se prêter au jeu. Il s'agit notamment d'Asalfo, supporter de l'Asec, et Yodé, supporter de l'Africa. Les deux artistes habillés aux couleurs de leurs différentes équipes, se sont donné rendez vous ce samedi.

Ces différentes actions ont donné plus d'écho à cette rencontre, et cela réjouit de nombreux ivoiriens nostalgiques du bon vieux temps. Espérons que les deux équipes produiront du spectacle ce samedi.