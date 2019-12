Bakayoko-Ly Ramata sur la haute marche, la Côte d'Ivoire honorée

Après Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et de la Francophonie, Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, vient d'honorer l'Afrique et particulièrement la Côte d'Ivoire.

La ministre Bakayoko-Ly Ramata honorée en France

Le vendredi 13 décembre dernier, dans la ville natale de Victor Hugo et capitale de l'horlogerie française, le mérite du Professeur Bakayoko-Ly Ramata a été solennellement reconnu à travers sa distinction au grade de docteur Honoris Causa par les académiciens de l'université de Franche-Comté, institution vieille de six siècles.

Créé en 1918, le titre honorifique de Docteur Honoris Causa est considéré comme l’une des plus prestigieuses distinctions décernées par les établissements français d’enseignement supérieur et de recherche. Il permet à une université de souligner l’œuvre d’une personnalité étrangère éminente ou son implication dans une communauté. On comprendra donc que cette nouvelle distinction qui vient enrichir le palmarès déjà prestigieux du Professeur Bakayoko-Ly Ramata, confirme que cette intellectuelle est une figure emblématique du monde universitaire.

Les mots pour le dire ont été des plus éloquents dans les discours du président de l'université, le professeur Jacques Bahi: ""les valeurs qui m'animent, et que je reconnais à travers l'engagement et le parcours de madame le professeur Bakayoko-Ly Ramata, femme humaniste, engagée dans l'égalité entre les femmes et les hommes, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l'éducation, l'avenir des jeunes, la culture''.

La marraine de la récipiendaire, le professeur Macha Woronoff-Lemsi, vice-présidente du Conseil d'Administration de l'université de Franche-Comté a renchéri: "Tous, nous connaissons l'importance de ces parcours professionnels exemplaires pour encourager de jeunes femmes à s'engager dans des études longues, dans des cursus exigeants''. Et de poursuivre: "nous sommes très honorés de sa présence parmi nous, prouvant qu'une femme peut accéder aux plus hautes distinctions de l'université et du gouvernement par sa compétence et son sens du service.''

Quant au Recteur de la région académique Bourgogne-Franche Comté, le professeur Jean-François Chanet, a il dit son admiration en ces termes: "vous êtes, Mme la ministre, de celles qui ont donné et qui donnent aux femmes d' Afrique des raisons nouvelles et fortes de se sentir chez elles, à leur place". Prenant la parole, le nouveau docteur Honoris Causa a dit son émotion et souligné le grand honneur qui lui est fait, rappelant que '' l’éclosion des valeurs que nous avons en partage dans l’espace francophone, notamment l’éducation, la formation, la recherche, la diversité culturelle et linguistique, le genre, les droits de l’homme, la paix, l’avenir des jeunes, la culture, l’égalité entre l’homme et la femme, la violence faite aux femmes, a été sans aucun doute, déterminante pour notre cooptation".

Et de poursuivre que « sous l’autorité du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, le gouvernement conduit par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a su construire un environnement propice à la promotion desdites valeurs. En nous décernant le grade de Docteur Honoris causa, l’Université de Franche-Comté a reconnu, d’une certaine façon, la qualité du travail accompli par les dirigeants de notre pays. C’est cet environnement qui a rendu possible et tangible le résultat des efforts que nous avons déployés tout au long de notre carrière professionnelle. C’est pourquoi, il nous plaît de témoigner notre gratitude à la prestigieuse université de Franche-Comté, à son président et à toute son équipe pour leur heureuse initiative qui, par-delà notre personne, honore notre pays, ses plus hautes autorités, la communauté universitaire nationale », a dit la récipiendaire.

Cette belle cérémonie a eu lieu au conservatoire de la cité des arts devant un parterre de personnes, constitué d'académiciens, de parents et amis de la ministre. Rappelons que quelques jours avant cette consécration, le CAMES, a l'unanimité, a baptisé le premier prix des communications orales du programme thématique de santé du nom du Professeur Bakayoko-Ly Ramata.