Musique: Des gens veulent faire à Debordo ce qu'ils ont fait à Dj Arafat

A quelques jours de son concert, ça chauffe entre l'artiste Debordo Leekunfa et les chinois (fans d'Arafat) de son frangin, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

La situation est toujours tendue entre l'artiste couper décaler, Debordo Leekunfa, et les chinois de Dj Arafat. Ces derniers n'ont pas encore digéré les propos du Mimi national qui les accusait d'être les responsables de la mort de leur mentor pour l'avoir soutenu et encouragé dans ses dérives. Alors que l'auteur de ''spécialité ivoirienne'' se prépare activement pour son concert de célébration de ses quinze années de carrière, qui aura lieu le jour même de son anniversaire, le 20 décembre, certaines personnes prédisent un fiasco total de l'événement de Debordo Leekunfa.

Des images ont même été diffusées sur la toile dans lesquelles l'on pouvait apercevoir des individus satisfaits d'avoir déchiré une affiche du concert de Debordo. Pour l'artiste, les auteurs de ces différentes tentatives de boycott, sont les fans de son défunt ex meilleur ami communément appelés chinois. Dans une publication sur sa page Facebook, Debordo s'est adressé aux auteurs de ces actes avant de se confier à Dieu.

''Grand remerciement aux Ivoiriens, surtout aux chinois. Vivement que le 20 décembre arrive. Moi, je vous pardonne. Que Dieu pardonne vos actes. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Seul Dieu me gère'', a rétorqué Debordo Leekunfa. Avant son décès, Arafat avait été, lui aussi, victime de sabotage de la part d'individus après le lancement de sa caravane dénommée "Moto moto tour".

Pour son concert du 20 décembre qui aura lieu au palais de la culture de Treichville, Opah la nation a déjà le soutien de plusieurs personnalités politiques, culturelles et sportives. On peut citer entre autres le ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, les artistes Safarel Obiang et Ariel Sheney, l'ancien footballeur camerounais Samuel Eto'o et le colosse boxeur franco-ivoirien, Michel Soro.