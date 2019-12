2020: Les hommes de Dieu exhortés à s'éloigner de la politique

A moins d'un an de l'élection présidentielle de 2020, le président de l'Église évangélique du réveil de Côte d'Ivoire (Eerci), le révérend Zamblé Yao Germain, a invité les hommes de Dieu et les fidèles chrétiens à ne pas s'immiscer dans la politique.

Révérend Zamblé Yao Germain: ''En tant qu'homme de Dieu, nous devons jouer un rôle de catalyseur''

Éviter à la Côte d'Ivoire, une crise aussi meurtrière que celle qui est née au lendemain de l'élection présidentielle de 2010, c'est l'objectif de l'Église évangélique du réveil de Côte d'Ivoire (Eerci). Son président, le révérend Zamblé Yao Germain, a animé une conférence de presse le mardi 17 décembre à Port Bouet afin d'expliquer aux différents hommes de Dieu ivoiriens la conduite à tenir pour les élections de 2020 qui approchent à grands pas.

''L'Eerci veut interpeller les hommes de Dieu à être équidistants de la politique. Notre mission première est de nous rendre disponibles à tous. Nous ne devons pas transformer nos lieux de culte en des chapelles politiques. Nous avons non plus le droit de transformer les fidèles en des directeurs de campagne. Leur mission est d'intercéder pour que les élections se déroulent dans un climat apaisé et que nous continuons en toute tranquilité de faire des disciples du Christ'', a soutenu le révérend Zamblé, avant de dévoiler la mission que doivent normalement s'assigner les hommes de Dieu durant cette année électorale.

''En tant qu'hommes de Dieu, nous devons jouer un rôle de catalyseur pendant cette période sensible de la nation plutôt qu'être des acteurs d'une crise qui va créer des instabilités dans le pays. En tout état de cause, je dénonce le fait que les hommes de Dieu soient arbitres et joueurs. Cela pourrait constituer un environnement contre-productif pour un climat électoral apaisé'', a ajouté le président de l'Eerci qui, rappelons-le, a été réélu à la tête de cette entité chrétienne pour une durée de cinq ans lors d'une assemblée générale qui a eu lieu les 13 et 14 décembre dernier à Gagnoa.

Par ailleurs, le révérend Zamblé Yao Germain est revenu sur la crise de leadership qui secoue l'église réveil depuis plusieurs années. Selon ses propros, un révérend répondant au nom de Kpan Réné, anciennement membre de L'Eerci, a décidé de créer l'Église évangélique du Réveil international (Eeri). De plus, ce dernier aurait essayé de faire croire à l'opinion que l'Eerci était désormais inféodée à l'Eeri. Ce qui n'a jamais été le cas, selon le révérend Zamblé. ''L'Eerci et l'Eeri sont deux dénominations très distinctes. L'Eeri est certes une dissidence de l'Eerci mais l'Eerci n'a jamais été sous la coupole de l'Eeri comme a tenté de le faire croire le pasteur Kpan Réné'', a-t-il soutenu.