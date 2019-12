Pris de remord, Debordo Leekunfa fait une promesse à DJ Arafat

Pour son concert prévu ce vendredi 20 décembre au palais de la culture de Treichville, Debordo Leekunfa a fait une promesse à son frangin, Dj Arafat, décédé le lundi 12 août dernier à la suite d'un tragique accident de moto

Debordo Leekunfa va rendre hommage à Dj Arafat ce vendredi

Le jour tant attendu pour l'artiste couper décaler, Debordo Leekunfa, est enfin arrivé. Ce vendredi 20 décembre, le Mimi national célèbrera ses 15 ans de présence sur la scène musicale au palais de la Culture de Treichville. À côté de cela, l'auteur de la chanson ''spécialité ivoirienne'' entend rendre un vibrant hommage à son ami et frère DJ Arafat, décédé le 12 août 2019 dans un accident de la circulation. À quelques heures de cet évènement, Debordo Leekunfa a promis qu'il chantera à la mémoire de son ex-meilleur ami.

''Si tu n'es pas Mimi, au moins soit le Jôjô (DJ Arafat). 19 ans de relation, tu seras honoré, frère Houon Ange Didier. Ce 20 décembre, les plus sensibles seront encore touchés. Si c'est le cas, vraiment désolé'’, a publié Debordo Leekunfa sur sa page Facebook, avant de laisser quelques consignes aux personnes qui n'ont pas encore pris leurs tickets. '' Merci Seigneur, mon Dieu pour ta grâce, on attaque la finale. Tous au palais de la Culture ce 20 décembre. Pour les retardataires, rendez-vous sur les lieux à partir de 9 heures devant le palais sinon nos stocks sont épuisés dans les différents points de vente. Désolé '', a ajouté Le Mimi.

Pour rappel, Debordo Leekunfa est actuellement en froid avec les fans de DJ Arafat communément appelés ''Chinois'' qu'il a accusés d'être les premiers responsables de la mort du Daishikan. Copieusement lynché sur la toile par les membres de la "Chine", Opah la nation avait décidé de ne plus sortir sa chanson en hommage à son frangin qu'il préparait avant de finalement revenir sur sa décision. ''Après réflexion et mea-culpa surtout, et à la demande générale des mélomanes, des légionnaires (fans de Debordo, NDLR) et des "Chinois", issus d'une même mère qui est la Côte d'Ivoire, je m'engage à sortir l'hommage à Didier. La sortie officielle est prévue pour le 20 décembre, jour de mon concert de célébration de mes 15 ans de carrière. D'aucuns verront cela comme de la récupération, d'autres diront qu'il pensait qu'on allait lui demander pardon, mais ma conscience me gronde et je suis obligé de le faire '' avait affirmé Debordo Leekunfa.