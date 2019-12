Accusée de dépigmentation, la chanteuse Josey s'énerve et insulte...

La chanteuse ivoirienne à la voix suave et limpide, Josey, a répondu très sèchement à certains internautes qui l'accusent d'avoir eu recours à la dépigmentation de sa peau.

Josey: ''Je ne vais pas perdre mon temps à justifier mon teint"

La talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a été sévèrement critiquée par de nombreux internautes ce week-end. Tout est parti de deux photos de l'auteure du titre à succès ''Mon nom'', publiées sur sa page Facebook dans la soirée du vendredi 20 décembre 2019. Sur ces images, on aperçoit la belle Josey, avec un teint éclatant et vêtue d'une magnifique robe blanche qui mettait en évidence ses belles rondeurs.

Alors que certains internautes s'extasiaient sur ces photos en laissant des commentaires d'admiration, il y en a d'autres qui ont jeté leur dévolu sur le teint de la chanteuse, reprochant à cette dernière d'avoir eu recours à des produits éclaircissants.

Agacée par les critiques de ces détracteurs, la chanteuse ivoirienne est entrée dans une vive colère et a donné une réponse assez foudroyante. ''Les éternels complexés là, je ne vais quand même pas perdre mon temps à justifier mon teint. Vos gros yeux s... là n'ont pas vu ma maman à 'C'est midi'", a lancé Josey sur Snapchat.

Pour rappel, la juge de The Voice Afrique Francophone, a récemment été invitée à l'émission C'est midi de la RTI. Une émission au cours de laquelle les parents de Josey, (son père et sa mère) ont été invités. Et l'on a pu se rendre compte de la forte ressemblance entre la chanteuse et sa mère qui naturellement a un teint clair. A travers cette publication, l'ex copine de l'international ivoirien, Serey Dié, veut tout simplement insinuer qu'elle a hérité du teint de sa génitrice.