Alpha Blondy boycotté à Ferkessédougou, Guillaume Soro cité

Le concert d'Alpha Blondy qui devrait se tenir mercredi 1er janvier à Ferkessédougou a été reporté à ce jeudi 2 janvier en raison des soucis techniques rencontrés par les organisateurs. Alpha Blondy a dénoncé un boycott.

Le concert d'Alpha Blondy saboté sur les terres de Soro Guillaume

L'icône mondiale du Reggae, Alpha Blondy, devrait se produire mercredi 1er janvier à Ferkessédougou. Alors que les populations se sont déplacées en grand nombre pour prendre part au spectacle, les organisateurs ont rencontré un sérieux problème d'électricité qui les a contraints à reporter le concert à ce jeudi 2 janvier. C'est donc Alpha Blondy lui même qui est monté sur le podium du concert afin de donner cette information au public .

''Ils ont été sabotés, et je n'ai pas envie que vous payez ou que les officiels payent pour ce sabotage. Nous voulons parler de la paix, de l'unité. Nous ne voulons pas la guerre. Je voudrais vous dire merci de votre patience. On va leur montrer qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Je ne suis pas fâché, alors là, pas du tout parce qu'il ont joué bidé. Je vais vous demander de rentrer à la maison. C'est un concert gratuit. Demain ils vont prendre le temps de faire leurs branchements correctement...Ne cédez pas à la provocation! Ne cédez pas à ce genre de sabotage parce qu'ils savent quand la guerre commence mais ils ne savent pas quand elle se termine'', a déclaré Alpha Blondy.

La vidéo du discours d'Alpha Blondy a été diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi de nombreux commentaires. Partant du fait que Soro Guillaume est député de Ferkessédougou et qu'Alpha Blondy s'est dit favorable à un troisième mandat d'Alassane Ouattara, plusieurs internautes soupçonnent des proches de Soro Guillaume d'être à la base du sabotage dont parlait la légende du Reggae.

''Le concert d'Alpha Blondy saboté à Ferké n'est pas le fruit du hasard mais la manifestation d'une colère muette de la population de Ferké, proche de Soro Guillaume contre le pouvoir. Aujourd'hui le Nord de la Côte d'Ivoire est profondément divisé du fait de la politique. Un même peuple Sénoufo divisé et chacun restant sur sa position est prêt à tout pour se faire entendre. Aujourd'hui il est particulièrement impossible d'organiser un meeting pro Soro Guillaume dans la zone de Korhogo et Korhogo n'accepte pas que Soro et ses partisans se positionnent dans la commune... C'est ce qui a provoqué la mort d'un jeune pro Soro lors d'une manifestation l'année dernière... Korhogo et Ferké ne s'entendront plus tant que le pouvoir traquera Soro qui est leur fils... C'est une réalité. Alpha Blondy peut témoigner...!'', a dénoncé un internaute.