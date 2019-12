Alpha Blondy s'invite dans la crise Ouattara-Soro et interpelle

Au vu de la situation socio-politique qui prévaut présentement en Côte d'Ivoire, le célèbre chanteur ivoirien, Alpha Blondy, est monté au créneau afin d'appeler le peuple ivoirien ainsi que les politiciens à l'apaisement.

A moins d'un an de la présidentielle, Alpha Blondy appelle à l'apaisement

La situation socio-politique en Côte d'Ivoire est très tendue en ce moment. L'ex président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, par ailleurs ancien chef de fil de la rébellion qui a divisé la Côte d'Ivoire en 2002, est aujourd'hui accusé de tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire par le régime.

A cet effet, plusieurs de ses proches ont été mis aux arrêts, et des armes de guerre ont même été découvertes. De son côté, le camp Soro affirme avoir effectivement déstabilisé la Côte d'Ivoire mais en 2002, et pour le compte de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara.

De plus, l'ex Pan promet de faire le grand déballage. Cette situation qui intervient à moins d'un an de l'élection présidentielle, inquiète déjà de nombreux ivoiriens dont le célèbre chanteur Alpha Blondy qui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, a appelé le peuple ivoirien à l'apaisement.

''J'invite nos frères et soeurs ivoiriens à l'apaisement. Nous n'avons pas fini de soigner les blessures de la crise poste-électorale. Alors nous n'allons pas récidiver. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. En tant qu'ambassadeur de la paix de la Cedeao, je voudrais sérieusement demandé aux va-t-en guerre de renoncer à leur projet de déstabilisation de la Côte d'ivoire qui a déjà trop souffert'', a soutenu l'icône du Reggae.

Avant d'ajouter : "La famille politique dans son ensemble, sans distinction de chapelle politique, doit s'atteler à maintenir cette paix. Ce qui sera la preuve de leur maturité politique à nos yeux. Le peuple souverain n'a pas à subir les querelles narcissiques, les orgueils et les ambitions égoïstes de certains politiciens. Le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix et ça, il faut le savoir. Que le bon Dieu désarme et apaise nos coeurs pour que vive la Côte d'Ivoire, pour que vive l'unité entre les ivoiriens''.

Pour rappel, la méga star internationale du reggae, a affirmé qu'il n'est pas opposé à un éventuel troisième mandat d’Alassane Ouattara en 2020.

«Le président Alassane Ouattara, on l’aime où on ne l’aime pas, ce monsieur est un bosseur. Un troisième mandat pour lui, c’est pas à moi de l’accepter ou pas. Mais déjà la constitution lui en donne le droit. On dit on veut la paix, on va demander pardon à Bédié. On va demander pardon à Gbagbo et on insulte Ouattara. C’est quelle paix ça ?», a signifié Alpha Blondy sur la chaine Telesud