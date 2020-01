Concert raté à Ferké : Alpha Blondy avait été averti

Annoncé à Ferké (Nord) pour un concert le mercredi 1er janvier 2020, Alpha Blondy n'a pu se produire à la date indiquée. La mégastar du reggae a dénoncé un boycott de personnes tapies dans l'ombre. Finalement, le spectacle a été reprogrammé pour le jeudi 2 janvier. Et pourtant, Zié Bethléem Soro, proche de Guillaume Kigbafori Soro, a déclaré que le chanteur avait été prévenu sur le fiasco de l'évènement.

Comment Alpha Blondy a "programmé" l'échec de son concert à Ferké

Le rendez-vous entre Alpha Blondy et les populations de Ferké, ville natale et fief de Guillaume Soro, n'a pu avoir lieu le mercredi 1er janvier 2020. Les habitants de la ville qui avaient effectué le déplacement sont repartis sans entendre une seule chanson de la star ivoirienne. Selon l'auteur de la célèbre chanson "brigadier sabari", il a été victime de sabotage. "Par respect pour vous, on ne peut pas vous donner de la merde. Ils vont prendre tout leur temps demain pour faire les branchements qu'il faut pour qu'on puisse faire un beau concert. Ils ont été sabotés et je n'ai pas voulu que les officiels payent pour un sabotage. Ceux qui ont saboté, nous venons parler de la paix et d'unité. Nous ne voulons pas la guerre", a déclaré Alpha Blondy face au public venu danser au son de la musique reggae. Il faut noter que Guillaume Soro, visé par un mandat d'arrêt international, livre une véritable bataille à Alassane Ouattara depuis la France.

Koné Seydou (nom à l'état-civil de l'artiste) a affirmé qu'il ne tient pas rigueur aux personnes qui veulent empêcher la tenue de son concert. Bien au contraire, "Jagger" a promis de "leur montrer qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix". "Je vais vous demander gentiment de rentrer à la maison pour leur donner le temps de faire leur branchement correctement. Et on va se retrouver ici demain à 20h (jeudi 2 janvier, NDLR) pour le concert. Maintenant, les gars, si demain encore on nous sabote, ce n'est pas grave", a ajouté le précurseur du reggae en Côte d'Ivoire.

Pour Zié Bethléem Soro, proche de Guillaume Soro et secrétaire national du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI) chargé de l'implantation, a soutenu qu' Alpha Blondy avait été averti de son fiasco à Ferké.

"J'avais averti Alpha Blondy et Amadou Gon Coulibaly pour le concert organisé le 1er janvier à Ferké. Maintenant vous avez vu. Vous faites tout par la force. Ferké est resté solidaire à Guillaume Soro. Le jour où Guillaume Soro organisera un concert à Korhogo même avec le plus nul des artistes, quel que soit l'espace, ce lieu refusera du monde", s'est-il exprimé à travers une déclaration sur les réseaux sociaux. En clair, l'échec était programmé.